Элементы древнерусской архитектуры нашли на фасаде усадьбы в Москве во время реставрации

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Специалисты во время реставрации Северо-восточного служебного флигеля городской усадьбы XVII-XVIII веков в Кривоколенном переулке в Москве обнаружили под слоем штукатурки элементы древнерусской архитектуры. Об этом сообщила пресс-служба Мосгорнаследия.

"Реставраторы сделали замечательное открытие: на одном из фасадов были обнаружены элементы древнерусской архитектуры - стесанные наличники на окнах и лопатки (вертикальный узкий плоский выступ на стене, наподобие колонны без основания и капителей). Это характерные элементы декора, которые относятся к ранним периодам существования постройки", - говорится в сообщении.

Уточняется, что найденные наличники обозначают расположение оконных проемов, которое отличается от нынешнего: предположительно, раньше три окна шли в ряд, а сейчас расположены с интервалами. Вероятно, они были убраны с фасадов после многочисленных переделок за долгую историю здания.

Как отметил руководитель Мосгорнаследия Алексей Емельянов, слова которого приводят в сообщении, после обнаружения этих деталей работы по фасадам были немедленно приостановлены, проектная организация проводит корректировку ранее согласованного проекта реставрации. Кроме того, будут внесены дополнения в предмет охраны памятника: в него включат обнаруженные элементы. Строение 10-го дома по Кривоколенному переулку относится к ансамблю усадьбы Голицыных, объекту культурного наследия федерального значения.

Обнаруженные элементы древнерусской архитектуры "ценны как с художественной точки зрения, так и тем, что открывают перед нами новые страницы истории памятника", отметил Емельянов.