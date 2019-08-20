СМИ: ученые предложили использовать энергию, вызывающую глобальное потепление

ТАСС, 20 августа. Исследователи из Индийского технологического института Манди начали разработку термоэлектрического материала, позволяющего преобразовывать тепло из окружающей среды в электроэнергию, говорится в сообщении издания AsiaOne.

"Технология работает по принципу эффекта Зеебека (термоэлектрический эффект - прим. ТАСС), при котором электричество генерируется из-за разницы температур на стыке двух материалов", - объяснил профессор университета Аджай Сони. Подробности разработки не указываются, но исследователям удалось достичь многообещающих результатов в ходе испытаний, отмечается в статье.

Как указывает издание, около 70% вырабатываемой в мире энергии теряется в виде выделяемого тепла, что является одним из главных факторов глобального потепления. В связи с этим в последние годы актуальным становится разработка технологий, способных конвертировать тепло из окружающей среды в электроэнергию. Подобными разработками, к примеру, занимаются Volkswagen, Volvo, Ford и BMW.

Термоэлектрические материалы могут использоваться в качестве аккумулятора в авиационной и даже космической отраслях.