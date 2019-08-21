Засуха и повторные пожары мешают восстановлению сгоревших лесов в Забайкалье

КРАСНОЯРСК, 21 августа. /ТАСС/. Лесам в Забайкальском крае мешают восстановиться после пожаров засушливые условия и повторные возгорания. Такой вывод сделали ученые из Красноярска на основе изучения спутниковых снимков, сообщили в среду журналистам в пресс-службе Красноярского научного центра (КНЦ) Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН).

"В Забайкальском крае частота пожаров очень высокая, один и тот же участок может прогорать два раза в год. Это достаточно уникальный регион, он очень засушливый, там мало зимних осадков, и почва не увлажняется за счет снега. Это приводит к тому, что весной регион очень сильно горит. Мы посмотрели, как с помощью спутниковых данных можно оценить успешность лесовозобновления после пожаров, и какие факторы являются определяющими для этого процесса", - привели в пресс-службе слова старшего научного сотрудника лаборатории лесной пирологии Института леса имени Сукачева СО РАН Елены Кукавской.

Изучив снимки, ученые пришли к выводу, что возобновление лесов занимает десятки лет, а в Забайкальском крае оно существенно затруднено в связи с засушливыми условиями.

По данным исследователей, температура почвы на гарях достигает 60 градусов, что приводит к низкой выживаемости молодых деревьев, термическому стрессу и их усыханию. Из-за недостатка влаги и питательных веществ между растениями идет жесткая конкуренция. Кроме того, после крупных возгораний в почве не остается семян.

Кукавская отметила, что восстановлению лесов можно помочь, к примеру, высаживая деревья. В южных районах Забайкальского края, где возможен перегрев почвы, затенение может повысить выживаемость саженцев. "В то же время необходимо усилить меры по предотвращению возникновения и распространения пожаров. Ученые отмечают, что в первую очередь надо проводить мероприятия по противопожарной пропаганде среди местного населения, обустраивать противопожарные барьеры, разрывы, минерализованные полосы, особенно вблизи населенных пунктов и лесных культур", - подчеркнули в КНЦ.

Забайкальский край ежегодно страдает от природных пожаров: в 2014 и 2015 годах они приводили к человеческим жертвам. Пожары традиционно начинаются в марте и продолжаются до осени. И если в 2014 и 2015 годах большинство пожаров произошло в населенных центральных и юго-восточных районах края, то в 2018 и 2019 году основные пожары происходили в отдаленной и труднодоступной местности на севере Забайкалья - эти возгорания не тушат, так как возможный ущерб от них меньше затрат на ликвидацию. Основная причина возгораний - неосторожное обращение граждан с огнем, из-за этого в регионе происходит свыше 66,5% всех лесных пожаров.