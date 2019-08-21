Российские ученые создали сорбент для очистки воды от фенола

ТАСС, 21 августа. Углеродный сорбент для очистки воды от опасного загрязнителя фенола создан в России, ученые теперь работают над новыми материалами, которые будут поглощать отдельные загрязнители "под заказ". Об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ).

"Учеными уже запатентован углеродный сорбент избирательного действия по отношению к фенолу - органическому веществу, оказывающему токсическое воздействие на окружающую среду и здоровье человека. Фенол относится ко второму классу опасности, легко проникая в организм через кожу и легкие, оказывая негативное влияние на работу нервной и сердечно-сосудистой систем", - рассказали в пресс-службе.

Теперь ученые ставят перед собой задачу создать материалы, которые в максимальных объемах "поглотят" конкретные виды токсичных примесей, попадающих в окружающую среду.

"Углеродный полифункциональный сорбент сможет поглощать как несколько типов вредных веществ, образующихся при промышленном производстве, так и избирательно сорбировать отдельные органические вещества "под заказ". Новый сорбент может быть ориентирован на наиболее опасные загрязнители, поглощение которых станет для него приоритетным", - пояснили в университете.

В связи с этим научный коллектив изучает различные сорбенты, оценивая их сорбирующие свойства, а затем химически видоизменяя структуру поверхности материала. Далее проводится испытание сорбента, цель которого заключается в том, чтобы проверить, увеличилась сорбирующая способность материала или нет. Таким образом, структура поверхности сорбента, как и его пористость, определяет эффективность такого материала при взаимодействии с загрязнителями.

"Умный" сорбент

На сегодняшний день проведены эксперименты с различными вредными веществами, в числе которых фенол, полифенолы, альдегиды, кетоны, поли- и гетероароматические соединения. Исследование показало, что каждый класс веществ поглощается сорбентом с различной степенью интенсивности. В связи с этим ученые ставят перед собой еще одну задачу.

"В промышленных условиях на конкретном предприятии существует определенный (достаточно ограниченный) перечень загрязнителей. Исходя из этого, мы можем создавать сорбенты, которые будут избирательно сорбировать определенную группу компонентов. Так как емкость любого сорбирующего материала ограничена, приоритетным для нас является поглощение наиболее опасных для окружающей среды веществ", - отмечает доцент кафедры безопасности жизнедеятельности Политехнического института ЮУрГУ Александр Солдатов.