Российские археологи проведут в Сирии новую фотосъемку памятников для их восстановления

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 августа. /ТАСС/. Российские археологи Института истории материальной культуры (ИИМК) РАН проведут новую фотосъемку объектов всемирного наследия в сирийской Пальмире. Об этом сообщила в среду пресс-служба института по итогам встречи в Дамаске заместителя директора ИИМК РАН Натальи Соловьевой и директора Генерального департамента музеев и древностей Сирии Махмуда Хамуда.

На переговорах шла речь о том, что российские специалисты будут помогать сирийским коллегам планировать восстановление памятников Пальмиры с помощью 3D-модели этого древнего города.

"Мы договорились о совместных работах по спасению памятников археологии Сирии и, прежде всего, древней Пальмиры. Сирийские коллеги поблагодарили нас за работу, проделанную при подготовке 3D-модели, и высказали пожелание большего участия российских специалистов в сохранении объектов культурного наследия Сирии. В ноябре планируется подписание договоров о сотрудничестве между Генеральным департаментом древностей и музеев Сирии с ИИМК РАН и Эрмитажем. А в ближайшие дни группа российских ученых вновь полетит в Пальмиру, чтобы завершить аэрофотосъемку объектов культурного наследия ЮНЕСКО", - привела пресс-служба слова Соловьевой.

Сирийская сторона высказала также заинтересованность в том, чтобы в России принимали и обучали сирийских молодых ученых археологов и реставраторов, а в ближайшем будущем российские специалисты приступили бы к археологическим исследованиям памятников Сирии, отметили представители ИИМК РАН.

В режиме видео-конференц-связи в беседе участвовал генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, известный архитектор, специалист по римской архитектуре Максим Атаянц.

Пальмира в трех измерениях

Трехмерная модель памятников Пальмиры, разрушенных террористами из группировки ИГ (запрещена в России) после второго захвата древнего города в 2015 году, создавалась на основе снимков, которые были сделаны российскими археологами из Института истории материальной культуры (ИИМК) РАН и Государственного Эрмитажа.

После освобождения Пальмиры сирийскими войсками команда исследователей из Санкт-Петербурга под руководством замдиректора ИИМК РАН Натальи Соловьевой в сентябре 2016 года предприняла экспедицию в Пальмиру, чтобы зафиксировать масштаб разрушений, провести фотосъемку и создать 3D-модель всего архитектурно-ландшафтного комплекса. На построение этой модели у российских специалистов ушло около года.