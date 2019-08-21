Котюков рассказал об оправдании затрат на создание в РФ сети инжиниринговых центров

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Вложенные в программу создания инжиниринговых центров РФ 6 млрд рублей бюджетных средств вернулись троекратным увеличением выручки и заказами от реальных компаний. Об этом сообщил глава Минобрнауки РФ Михаил Котюков на открытии Менделеевского инжинирингового центра в среду.

"Сейчас в рамках программы создано уже 72 инжиниринговых центра на базе университетов в 39 регионах, то есть в практически половине регионов. Показательно, что вложенные 6 млрд рублей бюджетных средств вернулись практически троекратным увеличением выручки и заказами реальных компаний, реального сектора экономики", - отметил министр.

По его словам, принципиально важно, чтобы выпускники университетов имели не просто базовые знания, но и практические компетенции. "Важно, чтобы в университетских стенах были наши промышленные компании. Как раз в инжиниринговых центрах мы воплощаем такое сотрудничество", - добавил Котюков.

Менделеевский инжиниринговый центр создан на базе Российского химико-технологического университета. Основными направлениями его деятельности будут нефтехимия, агрохимия, органический синтез, фармацевтика и радиохимия. Так, сотрудники центра будут разрабатывать технологии производства препаратов для лечения предынфарктных состояний, продуктов агрохимии и органического синтеза, полимеров, герметиков, реактивов для нефтегазовой промышленности, водоподготовки и других. В распоряжении специалистов более 80 единиц научного оборудования. Главные задачи центра - создание конкурентоспособных российских технологий и опережающая подготовка кадров для промышленности.