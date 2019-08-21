В "Сколково" создали гаджет c распознаванием лиц для людей с нарушениями зрения и слуха

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Компания "Сенсор-Тех" (резидент фонда "Сколково") создала устройство-ассистент для людей с нарушениями зрения и слуха. Прибор помогает ориентироваться в пространстве за счет получения данных об окружающих объектах в режиме реального времени. Гаджет также способен запоминать и определять лица родных и знакомых владельца, сообщила в среду пресс-служба фонда.

Устройство "Робин", созданное с применением технологий искусственного интеллекта, распознает около 60 видов предметов, среди которых животные, еда, транспорт и мебель, и оповещает владельца о приближении к ним при помощи голосового сообщения или вибросигнала. Гаджет перечисляет предметы, находящиеся на расстоянии до 10 м с интервалом в 0,2 секунды, эффективность его работы не зависит от уровня освещенности комнаты или улицы и доступа к интернету. Устройство также способно распознавать лица - фотографии родных и знакомых владельца нужно загрузить в память "Робина", после этого каждому человеку присваивается индивидуальная голосовая метка.

"Мы попытались учесть все пожелания наших пользователей <...> Для нас действительно важно, чтобы им было удобно и чтобы "Робин" был настоящим помощником, на которого можно положиться в любой ситуации. Именно поэтому для нас было принципиально обеспечить работу устройства без подключения к интернету - мы не хотим, чтобы удобство и безопасность пользователей зависели от сети, в работе которой так часто бывают перебои", - отметил директор "Сенсор-Тех" Денис Кулешов.

В активном режиме устройство работает 2,5 часа. Пользователям доступны опции индивидуальной настройки голоса, скорости воспроизведения речи и подключения наушников и портативных колонок. Проект российских разработчиков был поддержан благотворительным фондом поддержки слепоглухих "Со-единение" и реализуется в рамках дорожной карты Национальной технологической инициативы (НТИ).

"Сенсор-Тех" знает все о потребностях людей с нарушениями слуха и зрения, поэтому их технологии работают, позволяют чувствовать себя безопаснее, увереннее, самостоятельнее. Надеюсь, что вместе со "Сколково" нужные и важные устройства "Сенсор-Тех" уже в этом году станут популярными и в России, и мире", - приводятся в сообщении слова Юлии Щегловой, проектного менеджера кластера биомедицинских технологий фонда "Сколково".

О разработчике

АНО "Лаборатория "Сенсор-Тех" основана в 2016 году при поддержке фонда поддержки слепоглухих "Со-единение". Цель проекта - разработка технологических решений для социализации россиян с нарушениями слуха и зрения, в том числе слепоглухих. Специалисты организации ведут исследования в области биоинженерии, наноэлектроники и электротехники, информационно-коммуникационных систем, неврологии и нейрофизиологии, генетики. Среди проектов Лаборатории "Сенсор-Тех" - офтальмологический VR-симулятор, имитирующий различные нарушения зрения, приложение "Определитель купюр" для незрячих, устройство для распознавания речи. В 2017 году Лаборатория "Сенсор-Тех" участвовала в проведении первых в России операций по установке бионического импланта людям с нарушенным зрением. В 2019 году "Сенсор-Тех" стала резидентом фонда "Сколково".

Фонд "Сколково"

Фонд "Сколково" - некоммерческая организация, созданная по инициативе президента РФ в сентябре 2010 года. Цель фонда - создание экосистемы, благоприятной для развития предпринимательства и исследований в таких областях как энергоэффективность и энергосбережение, ядерные, космические, биомедицинские, стратегические компьютерные технологии и программное обеспечение.

На фонд возложены функции управления инновационным центром "Сколково", деятельность которого регулируется специальным законом, предоставляющим особые экономические условия стартапам, прошедшим специальную внешнюю технологическую экспертизу (сейчас их более 1900). В 2018 году выручка компаний-участников "Сколково" составила 91,9 млрд рублей, совокупная выручка за девять лет существования проекта достигла 301,1 млрд рублей. Запатентовано более 1300 разработок и технологических решений. Важной частью экосистемы "Сколково" является исследовательский университет - Сколковский институт науки и технологий (Сколтех), созданный и функционирующий при поддержке Массачусетского технологического института.