Росатом запустил первый российский двухпорошковый двухлазерный 3D-принтер

ТАСС, 21 августа. Первый российский двухпорошковый двухлазерный 3D-принтер, созданный специалистами Росатома, запущен в опытную эксплуатацию на площадке ООО "НПО "Центротех" (предприятие Топливной компании Росатома "ТВЭЛ") в Новоуральске Свердловской области. Об этом говорится в среду в сообщении пресс-службы НПО "Центротех", участвовавшего в разработке.

Принципиальное отличие разработки от уже существующих на рынке принтеров - он полипорошковый. Уникальная система регенерации порошков позволит параллельно с процессом печати разделять два типа порошков, отличающихся по фракционному составу, возвращая регенерированный порошок обратно в установку печати. Это существенно снижает расход порошков и, как следствие, себестоимость изделий.

По сравнению с однолазерной, производительность двухлазерной системы увеличена на 60%. Печать одного изделия занимает меньше времени, а засчет возможности одновременного использования двух лазеров, установка позволяет применять один из них для различных технологических приемов, которые улучшат характеристики материалов.

Новый принтер - результат совместной работы АО "УЭХК", ООО "НПО "Центротех" и еще нескольких предприятий и научных институтов Госкорпорации "Росатом", усилия которых объединил отраслевой интегратор - ООО "Русатом - Аддитивные технологии" (ООО "РусАТ").

По заказу ООО "РусАТ" началось сборочное производство 3D-принтеров на площадке НПО "Центротех". Первые устройства планируется разместить в Москве, в Центре аддитивных технологий госкорпорации "Росатом" до конца 2019 года. В настоящее время ООО "РусАТ" направил в НПО "Центротех" более двадцати заявок на изготовление изделий по технологии лазерного сплавления, в частности - печать стандартных образцов из никелевого сплава.

О компаниях - участниках проекта

ООО "РусАТ" (предприятие Топливной компании Росатома "ТВЭЛ") - специализированная компания, интегратор атомной отрасли в области аддитивных технологий (трехмерной печати). Деятельность компании сосредоточена на четырех ключевых направлениях: производство линейки 3D-принтеров и их компонентов, создание материалов и металлических порошков для 3D-печати, разработка комплексного программного обеспечения для аддитивных систем, а также выполнение услуг по 3D-печати и внедрению аддитивных технологий в производство (в том числе, в части организации центров производства). В ближайших планах компании - вывести на рынок промышленный 3D-принтер второго поколения, начав его серийное производство в г. Новоуральске Свердловской области.

АО "УЭХК" - ключевое предприятие Новоуральского промышленного кластера. Входит в разделительно-сублиматный комплекс Топливной компании Росатома "ТВЭЛ". Сегодня в АО "УЭХК" сосредоточено 48% российских и 20% мировых промышленных мощностей по разделению изотопов урана, что позволяет обеспечивать исполнение более 80% экспортных заказов по обогащению урана, размещаемых в России.

ООО "НПО "Центротех" - предприятие Новоуральской промышленной площадки. Входит в состав Топливной компании Росатома "ТВЭЛ". Обладает уникальными компетенциями в атомной, военной, авиакосмической, нефтегазовой и приборостроительной областях. Специализируется на выпуске газовых центрифуг для обогащения урана, а также продукции общепромышленного назначения. Предприятие осуществляет полный технологический цикл продукции: от разработки до утилизации.

Топливная компания Росатома "ТВЭЛ" включает предприятия по фабрикации ядерного топлива, конверсии и обогащению урана, производству газовых центрифуг, а также научно-исследовательские и конструкторские организации. Является единственным поставщиком ядерного топлива для российских АЭС. Топливная компания Росатома "ТВЭЛ" обеспечивает ядерным топливом 76 энергетических реакторов в 15 странах мира, исследовательские реакторы в восьми странах мира, а также транспортные реакторы российского атомного флота. Каждый шестой энергетический реактор в мире работает на топливе, изготовленном ТВЭЛ.