Российские ученые запатентовали устройство для реанимации в экстремальных условиях

СЕВАСТОПОЛЬ, 21 августа. /ТАСС/. Ученые Севастопольского госуниверситета (СевГУ) разработали и запатентовали первое в стране переносное устройство для сердечно-легочной реанимации в экстремальных условиях. Отечественная разработка в 4-5 раз дешевле аналогов из США, сообщила в среду пресс-служба Министерства науки и высшего образования РФ.

"Первое в России устройство для сердечно-легочной реанимации в экстремальных условиях разработали ученые кафедры "Приборные системы и автоматизация технологических процессов" Севастопольского госуниверситета. Федеральный институт промышленной собственности уже выдал СевГУ патент на это изобретение", - говорится в сообщении.

Устройство представляет собой переносную установку, выполненную в виде платформы. На нее укладывается пациент, затем на него накладывается бандаж, застегиваются ремни и включается подача воздуха. Устройство при помощи ремней сжимает грудную клетку, как при выполнении искусственного дыхания. Это заставляет сжиматься сердечную мышцу и легкие, стимулируя кровоток и дыхание.

По словам одного из разработчиков устройства Евгения Пашкова, ранее в России существовали только стационарные устройства для такой реанимации, однако их невозможно использовать во время транспортировки больного. Разработка ученых СевГУ компактная и легкая.

"Устройство имеет свой источник питания и может работать в течение 30-40 минут. Оно может быть состыковано с аппаратом искусственной вентиляции легких. Встроенные датчики синхронизируют работу этих двух аппаратов, чтобы сжатие и подача воздуха осуществлялись синхронно", - сказал Пашков, слова которого приводят в сообщении.

Ученые отмечают, что их устройство может быть использовано в медицине катастроф, военно-полевой медицине, а также при перевозке и переноске больного. Разработкой уже заинтересовались предприятия корпорации "Ростех".