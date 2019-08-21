В центре Пскова археологи нашли "холодильник" XVII века

ПСКОВ, 21 августа. /ТАСС/. Археологи нашли "холодильник" XVII века во время раскопок в историческом центре Пскова, на территории которого сейчас располагаются Поганкины палаты - комплекс зданий, возведенных в XVII веке известным псковским купцом Сергеем Поганкиным. Об этом сообщила в среду пресс-служба Псково-Изборского объединенного музея-заповедника.

"Новые открытия у Поганкиных палат. Обнаружены следы закладки оконного проема, свидетельствующие о том, что в давние времена он использовался как небольшая дверь наружу. Учитывая назначение помещения, из которого был выход - поварня, можно предположить, что эта конструкция использовалась для хранения продуктов в условиях низкой температуры. Это был холодильник образца XVII века", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, ученые планируют включить находку в музейную экспозицию. "Это будет интересное дополнение к будущей экспозиции "поварня", которая поможет узнать больше о быте наших предков", - отмечается в сообщении.

Археологические раскопки у Поганкиных палат проводятся по проекту "Музейный квартал" и в рамках совместного проекта правительства РФ и Всемирного банка "Сохранение и использование культурного наследия в России". Заказчиком работ выступает Фонд инвестиционных строительных проектов Санкт-Петербурга.

Сегодня в зданиях палат размещается Псковский музей-заповедник, который является одним из старейших в России. Сергей Поганкин - известный псковский купец, который также являлся главой денежного двора во Пскове, одного из четырех, существовавших на Руси, а также руководил псковской таможней. Поганкины палаты представляют собой двух- и трехэтажные здания, они были самой большой гражданской постройкой на территории древнего Пскова. В настоящее время объект является памятником истории и культуры федерального значения.