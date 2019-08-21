Российские ученые разрабатывают имплантант для борьбы с раком мозга

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Ученые Института общей физики имени А.М. Прохорова Российской акакдемии наук (ИОФ РАН) работают над созданием нового метода фотодинамической терапии рака мозга (глиобластомы) при помощи источника излучения, вживляемого в мозг. Об этом в среду ТАСС сообщила младший научный сотрудник лаборатории лазерной биоспектроскопии ИОФ РАН Юлия Маклыгина.

Глиобластома относится к наиболее агрессивным формам рака. Опухоль не имеет четких границ, а лечение не дает гарантий, что после операции по удалению новообразования раковые очаги не начнут появляться снова. Группа российских специалистов, которую возглавил руководитель лаборатории лазерной биоспектроскопии ИОФ РАН, профессор Виктор Лощенов, разработала метод подавления роста метастазов при помощи специального устройства, которое помещается на место удаленной опухоли и убивает раковые клетки, успевшие мигрировать в другие области мозга.

"Раковые клетки вдоль сосудов и нервных волокон перемещаются от опухоли вглубь мозга, образуя новые очаги, на момент удаления опухоли процесс образования метастазов может быть уже запущен. Наше решение - это специальный имплантат, который будет выступать источником лазерного излучения с длиной волны в красном или инфракрасном диапазоне спектра. С помощью сеансов фотодинамической терапии, при которых используются специальные лекарства - фотосенсибилизаторы, мы можем разрушить раковые клетки, подавив процесс метастазирования", - сказала Юлия Маклыгина.

Авторы исследования протестировали устройство на животных. Сравнив результаты магнитно-резонансной томографии до и после лазерного облучения, ученые отметили гибель раковых клеток, которые успели образовать новые опухоли.

"Опухоли исчезли, при этом крысы наблюдались после процедуры и были здоровы. Преимущество метода в том, что облучение не наносит вреда здоровым тканям, а значит, осложнений такой метод иметь не будет. Сейчас мы работаем над тем, чтобы все компоненты имплантата были биосовместимы и биоинертны, рассматривается материал на основе гидроксиапатита. Элементы устройства не относятся к дорогостоящим, поэтому в будущем метод терапии имеет шансы стать частью программ ОМС", - считает руководитель лаборатории лазерной биоспектроскопии ИОФ РАН Виктор Лощенов.

Ученые намерены провести испытания устройства с участием пациентов одного из медицинских центров Москвы в течение 2020 года. Исследование поддержано грантом Российского фонда фундаментальных исследований.