Ученые выяснили, что загрязнение воздуха увеличивает вероятность развития депрессии

ЛОНДОН, 21 августа. /ТАСС/. Высокий уровень загрязнения воздуха оказывает негативное влияние на психическое здоровье человека, приводя к развитию депрессии и биполярного расстройства. К такому выводу пришла группа американских ученых на основании проведенного ими исследования, о результатах которого сообщает газета The Daily Telegraph.

Специалисты из Чикагского университета (США) проанализировали записи о медицинском страховании более 150 млн американцев. Полученные данные они сравнили с уровнем загрязнения воздуха в различных районах Соединенных Штатов. Результаты показали, что у лиц, проживающих в местах с наиболее низким качеством воздуха, риск возникновения биполярного расстройства повышался на 27%, а вероятность развития депрессии - на 6%. При этом, как подчеркивают ученые, они учли такие факторы, как возраст, пол и средний размер дохода, оказывающие воздействие на эмоциональное состояние человека.

На втором этапе исследования эксперты изучили данные о медицинском страховании свыше 1,4 млн датчан и сравнили их с уровнем загрязнения окружающей среды в различных районах королевства. Результаты показали, что у жителей Дании, которые первые 10 лет жизни находились в районах с высокой концентрацией загрязняющих атмосферу веществ, риск развития депрессии возрастал на 50%, а вероятность проявления шизофрении и других психических расстройств увеличивалась более чем в 2 раза по сравнению с людьми, которые выросли в экологически чистой местности. "Наши исследования, проведенные в Соединенных Штатах и Дании, демонстрируют, что жизнь в загрязненных районах особенно в раннем возрасте способствует появлению различных нарушений психики", - подчеркнул ведущий автор работы профессор Атик Хан.

В качестве возможной причины подобного явления ученые назвали тот факт, что загрязняющие воздух вещества способны привести к воспалению дыхательных путей, которое может распространиться на мозг. Это в свою очередь повышает вероятность развития депрессии и других нарушений психики. Данная версия, как указывают ученые, подтверждается недавними исследованиями на мышах.

Ранее британские специалисты из Королевского колледжа Лондона выяснили, что плохое качество воздуха вызывает психические расстройства у молодых людей. Лица, дома которых находились в экологически неблагоприятных районах, на 70% чаще страдали от различных психических заболеваний. В частности, у подростков, проживающих в местах с повышенным уровнем оксидов азота в воздухе, гораздо чаще диагностировали паранойю.