Sky: в Марокко обнаружили останки древнейшего стегозавра

ЛОНДОН, 21 августа. /ТАСС/. Палеонтологи из лондонского Музея естествознания обнаружили в ходе раскопок в Марокко самые древние из когда-либо найденных останков представителей инфраотряда стегозавров. Как сообщил в среду телеканал Sky News, древний ящер, на фрагменты скелета которого наткнулись ученые, принадлежит к ранее неизвестному виду стегозавров.

"Мы очень внимательно изучили найденные кости и обнаружили характерные особенности, которых нет ни у одной другой разновидности стегозавров, - заявила Sky News руководитель исследования Сюзанна Мейдмент. - Я работала с останками стегозавров на протяжении всей своей научной карьеры и изучала их кости, которые находили по всему миру, поэтому очень скоро заметила эти небольшие, но вполне конкретные особенности, которые отличали нашу находку от прочих. Особенности строения позвонков, в частности, форма их отростков, указывали на то, что мы обнаружили нечто совершенно новое".

Возраст позвонков и фрагментов одной из передних конечностей стегозавра, найденных в Атласских горах, оценивается в 168 млн лет. Это относит находку к середине Юрского периода, что весьма необычно. Считается, что стегозавры жили значительно позже - 158-150 млн лет назад, то есть в верхней, а не в средней юре.

Сенсационной находку делает также то, что это первый и, как надеется Мейдмент, не последний скелет стегозавра, найденный на севере Африки, которая когда-то была частью Гондваны - древнего южного суперконтинента. Кости стегозавров намного чаще находят в Евразии и Северной Америке, входивших в состав северного суперконтинента - Лавразии, и это дает повод считать, что там эти динозавры были более широко распространены. Однако Мейдмент, которая готовится к новой экспедиции в Марокко, полагает, что причина может заключаться в том, что в Южной Америке, Австралии и Африке просто проводилось меньше раскопок.

Находка ученых получила видовое название Adratiklit boulahfa, основанное на заимствованных из берберского языка словах "адрас" (гора) и "тиклит" (ящерица), а также на названии местности, где была сделана находка. Как говорится в статье, предложенной Мейдмент и ее коллегами научному журналу Gondwana Research, новый вид стегозавров ближе к европейским видам Dacentrurus и Mirigaia, чем к южноафриканским Kentrosaurus и Paranthodon. Как и его родичи, Adratiklit boulahfa был крупным травоядным ящером с характерными костяными пластинами на спине, которые могли обеспечивать этим динозаврам защиту от хищников и одновременно помогать регулировать температуру тела.