В Минобрнауки рассказали о размере окладов работающих в ЦЕРН ученых из России

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Оклады научных сотрудников, инженеров и других специалистов, которые направляются для участия в научных проектах в Европейскую организацию ядерных исследований (ЦЕРН, Швейцария), на время пребывания за границей будут составлять от $2740 до $3720. Соответствующий приказ за подписью главы Минобрнауки Михаила Котюкова опубликован в среду на сайте министерства.

"В соответствии с п. 4 правил финансового обеспечения российских ученых и специалистов, направляемых за границу в рамках научно-технического сотрудничества с Европейской организацией ядерных исследований и другими зарубежными научными центрами, участвующими в программах исследования фундаментальных свойств материи, утвержденных постановлением правительства РФ № 532 приказываю установить: должностные оклады российским ученым и специалистам на время пребывания за границей", - говорится в тексте приказа.

Согласно тексту документа, оклады направляемых на работу в ЦЕРН ведущих и главных научных сотрудников, руководителей и заместителей руководителей научных подразделений, а также ответственного представителя Минобрнауки РФ в ЦЕРН составят $3,72 тыс. Ведущих инженеров и старших научных сотрудников - $3,3 тыс., старших инженеров и научных сотрудников - $3,155 тыс., младших научных сотрудников и инженеров - $2,944 тыс., старших техников, лаборантов экспериментальных установок и высококвалифицированных рабочих - $2,74 тыс.

Европейская организация по ядерным исследованиям - крупнейший в мире научно-исследовательский центр в области физики частиц, на территории которого расположен самый мощный в мире ускоритель заряженных частиц на встречных пучках - Большой адронный коллайдер (БАК).

В ЦЕРН постоянно работают около 3,4 тыс. человек, около 14 тыс. ученых из 580 университетов и институтов из 85 стран участвуют в международных экспериментах. Годовой бюджет организации составляет более €1 млрд. Члены ЦЕРН принимают участие во всех видах деятельности организации и обладают всеми правами и обязанностями. Сегодня полноправными членами ЦЕРН являются 23 европейских государства.

Статусом наблюдателя обладают Индия, США, Япония и Россия, которая имеет статус "Наблюдателя с особыми правами" как государство, внесшее существенный вклад в сооружение БАК, что дает ей право участвовать в экспериментальных программах на равноправной основе со странами-членами ЦЕРН.

Другие зарубежные научные центры

Этим же приказом Минобрнауки также устанавливает оклады нам время пребывания за границей российским ученым и специалистам, направленных для оказания технического и научно-технического содействия и в другие научные центры.

В частности, оклады российских ученых, направляемых в США: Национальную ускорительную лабораторию имени Ферми (ФНАЛ), Брукхэйвенскую национальную лабораторию (БНЛ) и Стэнфордский центр линейного ускорителя (СЛАК).

Согласно тексту документа, месячный оклад ведущих и главных научных сотрудников, руководителей и замруководителей научных подразделений во время работы в одной из этих научных организаций составит $3,88 тыс. долларов в месяц. Ведущих инженеров и старших научных сотрудников - $3,44 тыс., старших инженеров и научных сотрудников - $3,294 тыс., младших научных сотрудников и инженеров - $3,07 тыс., старших техников, лаборантов экспериментальных установок и высококвалифицированных рабочих - $2,86 тыс.

Оклады ученых, направленных в Немецкую лабораторию электронного синхротрона (ДЕЗИ), будут составлять от $2,81 тыс. до $3,82 тыс. в месяц. Исследователей, участвующих в проектах Итальянской национальной лаборатории Института ядерной физики (Гран Сассо), - от $2,74 тыс. до $3,72 тыс. в месяц. И ученых, направляемых в Японскую национальную лабораторию физики высоких энергий (КЕК), - от $2,81 тыс. до $3,82 тыс. в месяц.