Умер академик РАН Сергей Федотов

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 22 августа. /ТАСС/. Академик Российской академии наук (РАН) Сергей Федотов, который более 30 лет возглавлял Институт вулканологии на Камчатке, умер на 89-м году жизни. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения (ДВО) РАН.

"После продолжительной болезни 20 августа ушел из жизни академик Сергей Александрович Федотов - выдающийся ученый, более 30 лет возглавлявший Институт вулканологии ДВО РАН на Камчатке", - говорится в сообщении.

Академик Федотов возглавлял единственный в мире специализированный Институт вулканологии с 1971 по 2004 годы, являлся главным редактором журнала "Вулканология и сейсмология" РАН, членом президиума ДВО РАН, председателем Научного совета по вулканологии и сейсмологии.

Сергей Федотов внес неоценимый вклад в исследования сейсмичности Курило-Камчатской дуги, разработку методик долгосрочного прогноза землетрясений, исследования механизма вулканической деятельности, отмечают в институте. Он автор более 320 печатных научных работ и изобретений, четырех монографий.

Академик Федотов будет похоронен 23 августа в Москве.