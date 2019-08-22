Старшеклассники разработают на Олимпиаде НТИ автономный логистический узел

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Старшеклассники во время школьного трека всероссийской инженерной Олимпиады Кружкового движения Национальной технологической инициативы (Олимпиада КД НТИ) разработают автономный логистический узел и решат проблему ведения сельского хозяйства на бесплодных территориях. Прием заявок на участие в треке начался в четверг, соревнования пройдут по 23 профилям, посвященным актуальным проблемам в области технологий, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе Кружкового движения НТИ.

"22 августа стартует прием заявок на участие в школьном треке всероссийской инженерной Олимпиады Кружкового движения Национальной технологической инициативы (Олимпиада КД НТИ). К участию в треке приглашаются учащиеся 8-11 классов. Соревнования в 2019/20 учебном году пройдут по 23 профилям, посвященным актуальным проблемам, связанным с технологическими рынками. Победители и призеры большей части профилей получат 100 баллов ЕГЭ, которые смогут использовать для поступления в инженерные вузы по всей России", - сообщили в пресс-службе.

Так, на финальном этапе профиля "Автономные транспортные системы" участникам предстоит спроектировать автономный грузовой узел. Беспилотный автомобиль должен доставить сюда груз, затем его перевозит на склад погрузчик, откуда груз заберет квадрокоптер и доставит по указанному адресу. Это будет происходить на макете города. С программированием роботов связаны и задания других профилей: части финалистов придется "учить" роботов находить и поднимать затонувшие объекты или ориентироваться в лабиринте и передавать информацию о своем местоположении и состоянии.

"Сохраняется тенденция на высокую социальную значимость предлагаемых участникам проблем. Разработчики профиля "Анализ космических снимков и геопространственных данных" предлагают финалистам искать изменения растительного покрова (из-за пожаров, наводнений) по спутниковым снимкам. Профиль "Инженерные биологические системы" готовит задачу, связанную с сити-фермерством, которые позволяют решить проблему выращивания пищи в регионах, где не хватает плодородных земель и осадков, обеспечить города свежими овощами и фруктами, а также использовать пищевые отходы для удобрения", - сообщили в пресс-службе.

Среди других задач - разработка игрового обучающего приложения с дополненной реальностью и создание нейроинтерфейса для общения людей, лишенных возможности двигаться и разговаривать. Впервые в истории олимпиады в ней появится профиль гуманитарной направленности, "Научно-инженерная коммуникация". Он посвящен автоматизации обработки контента и созданию среды, работающей за журналиста. Участникам, добравшимся до финального этапа, предстоит создать продукт, освещающий финал другого, более технического профиля. Кроме того, впервые в России появится направление олимпиады по искусственному интеллекту для школьников.

Олимпиада Кружкового движения Национальной технологической инициативы проводится Кружковым движением НТИ, АСИ, РВК в партнерстве с крупнейшими российскими университетами и ведущими технологическими компаниями с 2015 года.

НТИ - государственная программа мер по формированию принципиально новых рынков и созданию условий для глобального технологического лидерства России к 2035 году. Задачи НТИ интегрированы в нацпроект "Наука". Согласно целям нацпроекта, в 2024 году Россия должна войти в пятерку ведущих стран, осуществляющих научные исследования и разработки в областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития. В РФ должны быть созданы привлекательные условия для российских и зарубежных ученых, а также для молодых перспективных исследователей; увеличены внутренние затраты на научные исследования и разработки. В частности, нацпроект предусматривает обновление не менее чем на 50% приборной базы у ведущих научных организаций.