В России создали сверхчувствительный прибор для оценки состояния сосудов после операций

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Российские исследователи из Института общей физики имени А. М. Прохорова РАН разработали новый метод измерения характеристик кровотока, который повысит точность оценки результатов операций на сосудах. Об этом в четверг сообщил ТАСС научный сотрудник лаборатории лазерной биоспектроскопии ИОФ РАН Павел Грачев.

"Мы предложили метод оценки состояния сосудов по параметрам кровотока, при котором используется специальный препарат. Он вводится внутривенно и начинает светится в ближнем инфракрасном диапазоне (около 850 нанометров). Для регистрации флуоресценции мы создали специальный прибор, который обеспечивает и лазерное воздействие, и видеозапись распространения препарата по сосудам. По этой записи можно оценивать мельчайшие нюансы кровотока в сосудах и понимать, в каких областях есть проблемы, которые могут привести к ампутации", - пояснил научный сотрудник лаборатории лазерной биоспектроскопии ИОФ РАН Павел Грачев.

Препарат быстро выводится из организма, а процедура записи процесса распространения красителя по сосудам занимает не больше пяти минут. Ученые считают, что метод инфракрасной видеофлуоресцентной диагностики будет востребован при лечении трофических язв и наблюдении пациентов, переживших сосудистые операции, так как врачам необходимо точно оценить, насколько хорошо они сшили сосуд. При этом оборудование, созданное в ИОФ РАН, обладает рядом преимуществ перед западными системами, используемыми для этих целей.

"Данные приборы производятся в трех странах мира, но их стоимость в 5-10 раз выше, чем стоимость нашего прибора, а по чувствительности и программному обеспечению они заметно нам уступают. Чувствительность нашего прибора в три раза выше в том числе потому, что мы используем в качестве источника возбуждения [препарата-маркера] лазер, а наши коллеги - обычный светодиод", - считает руководитель лаборатории лазерной биоспектроскопии ИОФ РАН, профессор Виктор Лощенов, возглавляющий научную работу.

Перспективный метод скрининга также позволяет прогнозировать риски ампутации у пациентов с синдромом диабетической стопы, при котором в результате гибели сосудов нижних конечностей развивается гангрена. Такие нарушения кровоснабжения встречаются в среднем у 5-10% больных диабетом. Оборудование ученых проходит испытания на базе Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Минздрава России (Москва), в исследовании уже приняли участие около 300 пациентов с синдромом диабетической стопы.