Ученые считают, что добавление витамина D в пшеничную муку поможет снизить усталость

ЛОНДОН, 22 августа. /ТАСС/. Обогащение витамином D определенных продуктов, включая пшеничную муку, может способствовать снижению усталости, мышечных болей и даже риска развития сердечной недостаточности. К такому выводу пришла группа британских ученых на основании проведенного ими исследования, о результатах которого сообщает вещательная корпорация Би-би-си.

Ученые напоминают, что витамин D вырабатывается под воздействием ультрафиолетовых лучей, от него зависит процесс усвоения таких элементов, как фосфор и кальций, а также обмен веществ. Недостаток "солнечного витамина" может иметь негативные последствия для костной ткани, быть причиной воспалительных процессов, а также развития диабета. Кроме того, дефицит данного витамина приводит к возникновению рахита, мышечной слабости и депрессии. Все это побудило ученых из Бирмингемского университета (Великобритания) провести специальное исследование, направленное на то, чтобы выяснить, какие количества витамина D получают жители Соединенного Королевства.

Специалисты обнаружили, что из-за погодных условий каждый пятый житель Великобритании страдает дефицитом данного витамина. Особенно ярко это проявляется в зимний период (с октября по апрель), когда солнце редко радует британцев. По этой причине эксперты рекомендуют добавлять витамин D в продукты, в том числе в муку, которая входит в состав многих блюд, употребляемых жителями королевства.

Витамин D представляет собой группу биологически активных веществ, которые включают холекальциферол и эргокальциферол. Холекальциферол при этом необходим почти для 3 тыс. происходящих в организме процессов. Он синтезируется под воздействием ультрафиолетовых лучей в коже, а также поступает в организм из пищи, включая рыбий жир, яичный желток, масло, печень, а также дрожжи.