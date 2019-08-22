Российские ученые провели геодезические работы при модернизации синхротрона во Франции

НОВОСИБИРСК, 22 августа. /ТАСС/. Российские физики завершили сборку магнитной системы и обеспечили геодезическое сопровождение сборки вакуумных камер при модернизации Европейского центра синхротронного излучения (ESRF) во Франции, сообщается на сайте Института ядерной физики СО РАН (Новосибирск).

"На синхротроне ESRF мы участвовали в сборке и установке вакуумных камер в магниты, требуемая точность составляла 150 мкм. Вообще, на этапе сборки и монтажа различных элементов ускорителя геодезические работы имеют очень большое значение: все физическое оборудование необходимо с очень высокой точностью установить на проектную орбиту", - приводят в сообщении слова старшего научного сотрудника института Дениса Буренкова.

Цель модернизации комплекса - 100-кратное увеличение яркости источника синхротронного излучения. Элементы ускорителя необходимо располагать с высокой точностью, поскольку это параметр имеет влияние на параметры пучка частиц. "Даже небольшие смещения могут испортить магнитную оптику кольца", - сказал заведующий научно-исследовательским сектором института Константин Золотарев.

Служба геодезического сопровождения института работает над проектированием источника синхротронного излучения для центра коллективного пользования "Сибирский кольцевой источник фотонов" (ЦКП "СКИФ"). "В будущем в центре появится своя геодезическая служба, которая будет поддерживать работу синхротрона и всего комплекса в целом", - отмечается в сообщении.

Нацпроектом "Наука" предусмотрено создание к 2024 году установок класса "мегасайенс" (название класса уникальных научных установок в классификации Минобрнауки в нацпроекте "Наука"), в числе которых ЦКП "СКИФ" в новосибирском Академгородке. Центр будет включать в себя ускорительный комплекс и пользовательскую инфраструктуру: экспериментальные станции и лабораторный корпус. Запуск первой очереди проекта намечен на 2024 год, ориентировочная стоимость составляет 37,1 млрд рублей.

ESRF находится в Гренобле (Франция) включает в себя источник синхротронного излучения и развитую научно-исследовательскую инфраструктуру. Сейчас в центре проходит масштабная модернизация, которая повысит качество экспериментов и увеличит их скорость. В коллаборацию ESRF входят 22 страны, в том числе с 2014 года Россия, которой принадлежит 6% от общей доли Управляющей компании ESRF и 6% общего экспериментального времени. Комплекс включает в себя более 40 пользовательских станций, на которых проводят исследования ученые из разных областей науки - физики, химии, биологии, геологии, археологии и медицины.