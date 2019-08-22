Российские инженеры создали экологичный вид бетона

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Сотрудники Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) совместно с коллегами из Казанского государственного архитектурно-строительного университета (КГАСУ) создали новый вид бетона на основе природоподобных технологий, который не растрескивается, не пропускает воду, устойчив к морозу, а темпы строительства при его использовании вырастают до четырех раз. Об этом сообщила в четверг пресс-служба ДВФУ.

"Инженеры ДВФУ совместно с коллегами из КГАСУ разработали новый вид бетона с повышенной ранней прочностью, благодаря которому темпы бетонирования строительных конструкций могут быть увеличены в три-четыре раза. Бетон не растрескивается, не пропускает воду, устойчив к морозу и подходит для возведения сооружений на Дальнем Востоке и в условиях Крайнего Севера", - говорится в сообщении.

Марочная прочность или класс прочности нового бетона, то есть показатель, который достигается через 28 дней после заливки, в 2,7-3,3 раза выше по сравнению с традиционными бетонными смесями из аналогичных компонентов. Его морозостойкость выше в три раза, а водонепроницаемость, то есть давление, под которым в бетон проникает вода, - более чем в четыре раза. Новый бетон экологичнее традиционных образцов, а технологию его производства можно внедрить на заводах с минимальными затратами.

Разработку состава нового бетона инженеры вели по принципам геоники (геомиметики) - науки, которая изучает природоподобие строительных материалов. Так, для производства бетона подбирались наиболее подходящие по химическому составу и физико-механическим характеристикам компоненты. Согласно принципам геоники, это достигается, если брать щебень, песок, цемент и воду - все традиционные компоненты бетона - одинакового геологического происхождения и из одной географической области.

При производстве нового бетона инженеры также отказались от излишнего применения воды и использовали технологию механо-химической активации, когда компоненты бетона на высокой скорости смешиваются и измельчаются в роторно-пульсационном аппарате - специальной бетономешалке.

"На текущем этапе инженерам не удалось достичь той же прочности бетона, какой обладают, например, горные конгломераты и песчаники. Прочность этих природных камней в десятки раз выше, хотя они имеют аналогичный бетону состав и структуру. Наша задача в том, чтобы, применяя новые технологии, приблизить прочность новых строительных материалов к прочности природных. Уже сейчас мы можем создавать бетоны в несколько раз прочнее тех, которые получают по старым технологиям", - цитирует пресс-служба одного из разработчиков, победителя XIII Всероссийского конкурса "Инженер года - 2018" Романа Федюка.