Гидрографы Северного флота приступили к работам в море Лаптевых

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Арктическая океанографическая экспедиция на гидрографическом судне "Горизонт" приступила к гидрологическим исследованиям в районе остров Петра в море Лаптевых. Вчера судно вошло в море Лаптевых из Карского моря через пролив Вилькицкого. После проведения запланированных работ в районе островов Петра недалеко от восточного побережья Таймыра экспедиция направится к Новосибирским островам. Об этом сообщила пресс-служба Северного флота.

"В свою третью подряд арктическую экспедицию гидрографическое судно "Горизонт" вышло 8 августа. Она должна завершиться в середине октября. В течение двух месяцев гидрографы проведут комплекс океанографических исследований в акватории Баренцева, Карского, Восточно-Сибирского морей и моря Лаптевых, выполнят съемку рельефа дна и гидрологические измерения, обследуют побережье отдельных островов арктических архипелагов Новая и Северная Земля, а также Новосибирские острова", - говорится в сообщении.

В прошлом году гидрографическое судно "Горизонт" провело в арктическом походе 70 суток, что стало рекордным показателем. Североморцы выполнили несколько высадок на острова Северного Ледовитого океана провели исследования в районе островов Наносный и Яя в море Лаптевых, а возле ледника Визе архипелага Новая Земля они подтвердили существование острова, ранее открытого школьниками с помощью космических снимков.

В нынешней экспедиции гидрографы Северного флота планируют совершить новые географические открытия