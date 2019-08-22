Путин поручил изучить вопрос проведения конкурса для молодых ученых в сфере технологий

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос о проведении всероссийского конкурса для молодых ученых в технологической сфере. Как сообщает сайт Кремля, такое поручение глава государства дал автономной некоммерческой организации "Россия - страна возможностей" по итогам встречи со студентами и аспирантами Уральского федерального университета, которая состоялась 9 июля.

"Совместно с координационным советом по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при президенте РФ по науке и образованию рассмотреть вопрос о проведении всероссийского конкурса, направленного на выявление лидеров научно-технологической сферы, в том числе среди молодых работников научных организаций и образовательных организаций высшего образования, предусмотрев при этом систему "социальных лифтов" для победителей такого конкурса", - говорится в перечне поручений.

Доклад по этой теме глава государства ждет до 1 ноября 2019 года. К этому же сроку организация совместно с Минобрнауки должна будет рассмотреть вопрос ежегодного проведения, начиная с 2020 года, "всероссийского мероприятия для студентов в целях оказания им помощи в трудоустройстве с перспективой карьерного роста".