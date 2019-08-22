Ученые выяснили, что птицы Арктики начинают приспосабливаться к изменению климата

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Российские ученые вместе с коллегами из Университета Тромсе (Норвегия) выяснили, что хищные птицы Арктики - зимняки - за последние 20 лет приспособились к изменениям в видовом составе грызунов в регионе, вызванном глобальным потеплением, и стали питаться не леммингами, численность которых резко сократилась, а полевками. Об этом сообщила в четверг пресс-служба Министерства науки и высшего образования РФ.

"Сотрудники Арктического научно-исследовательского стационара - филиала Института экологии растений и животных Уральского отделения РАН совместно с партнерами из Норвегии выяснили, как демографические показатели мохноногого канюка (или зимняка) изменились в ответ на трансформацию биоразнообразия и динамики сообщества мелких грызунов. Материал для статьи был собран на полевом стационаре "Еркута" на юге полуострова Ямал с 1999 по 2017 год", - говорится в сообщении.

Российские ученые за время мониторинга установили, что плотность гнездования зимняков снизилась почти в три раза, а относительная численность грызунов - почти в шесть раз. За 20 лет исследования сибирский лемминг на юге полуострова Ямал исчез совсем. Численность копытного лемминга снизилась более чем в 10 раз, численность узкочерепной полевки и полевки Миддендорфа - примерно в пять раз. Таким образом, как отмечают ученые, произошел сдвиг в видовом составе сообществ: в сторону уменьшения доли леммингов и повышения доли полевок.

"Зимняки явно предпочитали леммингов в своем рационе. Плотность гнездования зимняков была положительно связана с обилием грызунов, но изменения в биоразнообразии сообщества грызунов еще сильнее повлияли на снижение числа хищников. Однако в последние годы наблюдений, при сравнимой с предыдущим периодом численностью грызунов, среднее количество птенцов зимняка в гнездах выросло. Эти результаты свидетельствуют о том, что популяция хищников в определенной степени адаптировалась к изменениям основного пищевого ресурса", - отмечается в сообщении.

Статья по итогам исследований "Пластичность в изменяющихся арктических пищевых сетях: могут ли зимняки приспособиться к меняющемуся сообществу мелких грызунов?" принята в печать журналом Global Change Biology. Работа выполнена по проектам Российского фонда фундаментальных исследований и при поддержке губернатора и правительства ЯНАО и компании "Газпромтранс".

Арктика сталкивается с быстрым потеплением, средняя температура в регионе к концу века может вырасти до 11 градусов. Косвенный эффект изменений климата часто проявляется в изменении пищевых цепей.