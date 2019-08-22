Ученые повысили точность биопсии рака мозга

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Специалисты Института общей физики имени А. М. Прохорова РАН разработали новый метод биопсии опухоли мозга, повышающий точность механизма взятия образца при диагностике заболевания до 100%. Об этом в четверг ТАСС сообщил научный сотрудник лаборатории лазерной биоспектроскопии ИОФ РАН Павел Грачев.

Современная диагностика рака мозга включает в себя стереотаксическую биопсию, во время которой у пациента через отверстие в черепе берут фрагмент мозга для анализа. Эта процедура часто не дает необходимой информации, а фрагмент ткани, который нейрохирурги берут фактически вслепую, часто не относится к пораженной области мозга. Авторы исследования, которые возглавил руководитель лаборатории лазерной биоспектроскопии ИОФ РАН, профессор Виктор Лощенов, усовершенствовали метод биопсии, добавив к нему использование флуоресцентного вещества-маркера, который вводится в организм и накапливается в исследуемой области. Поиск светящихся областей мозга и захват образца проводится при помощи специального прибора, который подключается к источнику лазерного излучения.

"Стандартную иглу мы оснастили оптическими волокнами, которые подключаются к лазеру и спектрометру. С помощью компьютерной программы мы можем отслеживать нарастание люминесценции в конкретных областях мозга и точно определять, откуда брать образец. Мы даже можем взять два образца - из центра опухоли и из приграничной области. Преимущество заключается в том, что этот метод биопсии намного точнее используемых сегодня и позволяет в режиме реального времени корректировать точность забора материала", - пояснил научный сотрудник лаборатории ИОФ РАН Павел Грачев.

В процессе исследований на базе Центра нейрохирургии имени Н. Н. Бурденко с участием группы пациентов с опухолями мозга авторы работы отметили высокую точность определения области биопсии и отсутствие ложноотрицательных результатов по итогам анализа биоматериала.

"Частота ложноотрицательных результатов при обычной биопсии составляет около 70%. Исследования при помощи нашего оборудования, проведенные с участием 10 пациентов, показали точность 100%", - сказал Грачев.