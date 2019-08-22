Ученые рассказали об исчезнувших гигантах, населявших Новую Зеландию миллионы лет назад

СИДНЕЙ, 22 августа. /ТАСС/. Палеонтологи рассказали о вымерших гигантских животных и птицах, населявших Новую Зеландию миллионы лет назад. Как сообщило в четверг издание New Zealand Herald, ученые составили своего рода "большую четверку доисторических существ Новой Зеландии".

О том, что в Новой Зеландии водились удивительные и часто большого размера животные и птицы, ученые знают давно. Известны им и причины появления гигантов - это удаленность и изолированность экосистемы, отсутствие крупных хищников и обилие самой разнообразной пищи. Результаты исследований последних лет даже позволили палеонтологам составить своего рода список самых больших существ, из когда-либо живших на территории островов.

Гигантский пингвин

Отчет с доказательствами существования доисторического предка пингвина ростом 1,6 метра был опубликован лишь сейчас. Ученые уверены, что огромная нелетающая птица обитала в Новой Зеландии в эпоху палеоцена, между 66 и 56 млн лет назад. Окаменелости со следами гигантского пингвина были найдены на севере провинции Кентербери, на Южном острове. По оценке исследователей, пингвин весил около 75 кг.

"Есть такое явление, как мезопредаторное освобождение, когда в силу каких-то обстоятельств местность оказывается свободной от хищников, например, после гибели динозавров и морских рептилий, в этот момент в экосистеме появляется свободное пространство и обязательно появляется тот, кто его заполнит. Почему не большой пингвин?", - пояснил старший научный сотрудник кентерберийского музея, профессор Пол Скофилд.

Огромный попугай

Совсем недавно окаменелости гигантского попугая были найдены международной группой археологов в Новой Зеландии. Согласно выводам ученых, птица, населявшая острова более 20 млн лет назад, весила порядка 10 кг и достигала почти метра в высоту. Как сообщал ТАСС 7 августа, найденную птицу назвали "Геркулес", ее считают самым крупным из когда-либо живших представителей вида.

"Вероятно, большой наземный попугай тоже заполнил освободившуюся нишу крупного травоядного существа, хотя, выглядит это, конечно, странно, - говорит доктор Ник Роуленс из университета Отаго. - Гигантский попугай размером с пятилетнего ребенка - другой причины для этого, кроме заполнения пропуска в экосистеме, просто нет".

Летучая супер-мышь

Окаменелые останки гигантской летучей мыши были обнаружены в центре Южного острова в прошлом году. Тогда ученых весьма удивили размеры существа, следы которого они нашли. Древняя летучая мышь, жившая 16-19 млн лет назад, была, как минимум, втрое больше своих современников, весила до 50 гр и без страха передвигалась по земле.

По мнению доктора Роуленса, гигантские доисторические летучие мыши были предками всех, обитающих сегодня в Новой Зеландии и Австралии летучих мышей.

Очень большой орел

С размахом крыльев около 3 метров и огромными когтями, способными дробить кости, древний орел Хааста был одним из самых страшных хищников на территории Новой Зеландии. Самый большой орел из когда-либо существовавших, он царил над равнинами обоих новозеландских островов вплоть до заселения этих земель племенами маори, происшедшего примерно в XV веке.

Исследования показали, что 15-килограмовый орел появился на территории Новой Зеландии около 700 тыс. лет назад и тоже занял пустое место в экосистеме островов. Как объяснил биоантрополог университета Отаго доктор Майкл Кнапп, в доисторической пустыне Новой Зеландии в тот момент не было других местных млекопитающих, кроме двух видов летучих мышей. "Не было ни одного хищника, который мог бы охотиться на крупных птиц, таких как многочисленные виды моа (доисторическая нелетающая птица, похожая на современного страуса - прим. ТАСС), которые считали Новую Зеландию своим домом", - сказал Кнапп.

По мнению ученых, с появлением человека история развития гигантов на новозеландских островах закончилась, отчасти потому, что экосистема престала быть замкнутой, а отчасти от того, что люди весьма успешно заполняли все появлявшиеся с тех пор свободные ниши.