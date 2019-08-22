Реальные размеры России оказываются скромнее, чем мы привыкли думать

Если вас раздражают постоянные обновления мобильных приложений с картами и навигаторами, представьте себя на месте Герарда Меркатора. Еще в 1569 году он создал карту мира в инновационной по тем временам проекции. И вот уже 450 лет географы и математики со всего света развивают и обновляют его работу и бьются над загадкой создания этого изображения.

И впрямь, непонятно, как Меркатор создал актуальную по сей день проекцию, не используя сложных логарифмических уравнений? Как ему удалось начертить самую годную карту для морской навигации, ни разу не покидая суши? Почему Россия в проекции Меркатора занимает неправдоподобно много места?

В новом спецпроекте ТАСС найдется что-то интересное и для тех, кто готов разобраться в классификации картографических проекций, и для тех, кто просто любит разглядывать старинные карты, глобусы и другие артефакты. Для тех, кто любит историю, и особенно для тех, кто испытывает страсть к разоблачению ошибок и научных заблуждений.

И кстати, в вашем навигаторе скорее всего земля отображается именно в универсальной поперечной проекции Меркатора. Подумайте об этом по дороге домой, предвкушая вдумчивое чтение спецпроекта "Меркатор. О дивный плоский мир".