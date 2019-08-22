Исследователи обнаружили в КБР следы жертвоприношения по неизвестному обряду

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Участники Объединенной Северо-Кавказской археологической экспедиции (ОСКАЭ) в ходе раскопок в Кабардино-Балкарии обнаружили захоронение животных, где один над другим находились черепа коня, быка и снова коня. Каждый из черепов был "обрамлен" костями ног соответствующего животного; это дает основание говорить о жертвоприношении, обрядовая сторона которого остается неизвестной, сообщила в четверг ТАСС руководитель ОСКАЭ Анна Кадиева.

Экспедиция работает с 2014 года. Специалисты Государственного исторического музея, исторического факультета Кабардино-Балкарского государственного университета и Института археологии РАН проводят раскопки на могильнике Заюково-3 в Баксанском районе Кабардино-Балкарии, на высоте 900-1000 м над уровнем моря. В 2019 году раскопки начались в июне и продлятся до конца сентября.

"Сегодня мы раскопали череп коня, который по всем четырем сторонам был обложен нижними костями ног этого животного. Под ним располагался еще один костяк - на этот раз бычий, также "обрамленный" костями ног. А когда мы углубились дальше, нашли еще один конский череп - он находился под первыми двумя и тоже с четырьмя костями по периметру. Все это дает основания говорить, что мы обнаружили жертвенную яму, то есть имеем дело с обрядом жертвоприношения, а не ритуального пиршества, после которого остается другой набор костей. Как проходил этот обряд, ученые не знают, поскольку он не получил отражения в письменных источниках и не встречается ни у одного из ныне живущих народов", - сказала Кадиева.

По ее словам, с большей или меньшей вероятностью можно установить лишь одну деталь указанного ритуала: голову и ноги уже убитого и разделанного жертвенного животного соединяла его шкура. На данный момент, до проведения специализированного анализа, археологи могут предполагать, что обнаруженный ими объект относится к средневековью, добавила Кадиева. Это уже не первый такой объект, обнаруженный на могильнике Заюково-3: всего на этом памятнике археологии обнаружено более 20 жертвенных ям. Однако те из них, где в жертвенную яму клали не тушу, а шкуру животного и часть его костей, начали встречаться только в нынешнем сезоне полевых работ.

"Все, что мы раскапывали здесь [в жертвенных ямах] до этого года, выглядело так: сначала лежали голова и ноги коня, за ними - голова и ноги быка. Выложенные по четырем сторонам от черепа кости ног мы начали находить только в сезоне 2019 года", - отметила собеседница агентства. Она обратила внимание, что обряд в таком "формате" является уникальным. "На других могильниках - ни кобанской культуры, ни у алан - мы не знаем такого обычая", - сказала ученый.

Могильник Заюково-3, известный среди местных жителей как "кладбище нартов", расположен над рекой Гунделен и состоит из трех объектов - грунтового могильника (VIII век до н. э. - VIII век н. э.), поселения Гунделен сарматского времени и скального могильника Гунделен-2 (VIII - XI века). Некрополь действовал более полутора тысяч лет - с VIII века до н. э. до VII века. н. э., он охватывает кобанскую, сарматскую и аланскую эпохи. Сейчас исследовано 158 погребений. Участки некрополя имели небольшую площадь, и зачастую умерших хоронили так, что дно одного погребения оказывалось перекрытием другого, более раннего. Исследование осложняется тем, что катакомбы сарматского и аланского времени расположены под погребениями кобанского периода.