Кабмин установил показатели реализации Стратегии научно-технологического развития

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение, которым устанавливаются показатели реализации Стратегии научно-технологического развития. Их динамика подлежит мониторингу. Об этом в пятницу сообщается на сайте кабмина.

"Подписанным распоряжением установлены 11 показателей реализации Стратегии, динамика которых подлежит мониторингу. Показатели сгруппированы по направлениям: влияние науки и технологий на социально-экономическое развитие России, в том числе обусловленное переходом к модели больших вызовов; состояние и результативность сферы науки, технологий и инноваций; качество государственного регулирования и сервисного обеспечения научной, научно-технической и инновационной деятельности. Показатели будут рассчитываться на основании данных государственных информационных систем, а также данных и сведений из других источников", - говорится в сообщении.

Уточняется, что показатели сформированы с учетом задач, приоритетов, направлений и мер реализации государственной политики в области научно-технологического развития, определенных Стратегией. Также сообщается, что установлены целевые показатели, отражающие уровень достижения результатов реализации Стратегии: внутренние затраты на исследования и разработки за счет всех источников в текущих ценах в процентах от валового внутреннего продукта; отношение внебюджетных средств и бюджетных ассигнований в составе внутренних затрат на исследования и разработки.

Распоряжение внесено Минобрнауки, которому поручено проводить мониторинг показателей.

Стратегия научно-технологического развития России была утверждена указом президента РФ от 1 декабря 2016 года.