На территории Тульского кремля нашли фундамент бывшего Успенского собора

ТУЛА, 23 августа. /ТАСС/. Фундамент ныне не существующего Успенского собора нашли во время археологических исследований на территории Тульского кремля. Работы проводятся в рамках подготовки к празднованию 500-летия Тульского кремля, сообщили журналистам в пресс-службе регионального правительства.

"В настоящий момент частично вскрыт и изучается фундамент Успенского собора. Кроме основания древнего храма, археологи обнаружили и другие экспонаты, которые рассказывают о многих аспектах жизни туляков XVI-XVII веков", - говорится в сообщении.

На месте раскопок были также найдены фрагменты керамики, стеклянной посуды, наконечники стрел, монеты, элементы одежды (поясные бляшки, сапожные подковы). Кроме того, археологами были обнаружены фрагменты человеческих останков.

"При любой церкви всегда хоронили людей. Здесь, где мы производим наши исследовательские работы, самих могил обнаружено не было, найдены лишь отдельные фрагменты останков. Эти кости могли быть смещены в земле при строительстве Успенского собора в XVII веке. Это обычное явление", - приводит пресс-служба слова научного сотрудника института археологии РАН Олега Прошкина.

Основная часть находок будет направлена в фонд музея "Тульский кремль", которые после специальной обработки выставят в экспозиции. Также на месте раскопок создадут археологическое окно. Новое пространство будет представлять собой стеклянное сооружение, гармонично вписывающиеся в архитектуру кремля, посетители которого смогут увидеть экспонаты на их историческом месте. Предполагается, что работы на территории Тульского кремля продлятся еще около месяца. За это время площадь исследуемой территории будет расширена. В настоящее время она составляет 52 кв. м.

Первый каменный Успенский собор с приделами во имя Архангела Гавриила и Тихона Амафунтского был возведен в 70-80-е годы XVII века. Менее чем через сто лет он обветшал и был разобран.

Тульский кремль является памятником оборонного зодчества XVI века. Завершение его строительства в 1520 году и начало создания системы оборонительных укреплений Большой засечной черты имело ключевое значение в истории России. Эта система в XVI-XVII веках объединила территории существующих ныне Тульской, Калужской, Московской, Рязанской, Орловской и Белгородской областей. Непрерывная цепь укреплений протянулась более чем на 4 тыс. км, защищала границы государства от постоянных набегов с юга.