Российские ученые намерены создать искусственного собеседника к 2025 году

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Сотрудники и выпускники Новосибирского государственного университета (НГТУ) НЭТИ планируют усовершенствовать первого в мире голосового робота, который может моделировать живую речь человека, до автономного собеседника к 2025 году. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Министерства науки и высшего образования РФ.

Разработка российских ученых - робот Dasha - моделирует речь, максимально приближая ее к человеческой. Технология базируется на научных работах гендиректора компании Dasha AI, выпускника НГТУ НЭТИ Владислава Чернышова и старшего научного сотрудника научно-образовательного центра "Моделирование электромагнитных технологий" ФПМИ НГТУ НЭТИ Ильи Ступакова. Компания Dasha AI была основана как стартап в октябре 2018 года. Сейчас у нее уже более 20 корпоративных клиентов в таких отраслях, как банковское дело, здравоохранение и страхование.

"Пятилетняя программа развития платформы Dasha (Digital Assistant Super Human Alike), то есть первого в мире голосового робота, который может моделировать живую речь и почти не отличим от человека, включает амбициозную задачу доработки технологии до уровня "обычного разговорного искусственного интеллекта". "Именно "обычный разговорный искусственный интеллект" сможет пройти тест Тьюринга (определяет наличие интеллекта у машины - прим. ТАСС)", - говорится в сообщении.

Эта разработка может стать главным драйвером рынка Нейронет Национальной технологической инициативы (НТИ). НТИ представляет собой программу мер по формированию принципиально новых рынков и созданию условий для глобального лидерства России к 2035 году. Задачи НТИ интегрированы в нацпроект "Наука".

Особенности разработки

Как пояснили разработчики, искусственный интеллект (ИИ) в отличие от известных голосовых роботов, способен отвечать на неожиданные вопросы, понимать собеседника меньше чем за 100 милисекунд и моделировать человеческий голос. Dasha запоминает слова собеседника и контекст разговора, и использует это для построения дальнейшего диалога. Чернышов утверждает, что Dasha "в несколько раз сложнее, чем сервисы Dialogflow (Google), Lex (Amazon), Luis (Microsoft) или Watson (IBM)".

Российский робот адаптируется под любые функции: проверка актуальности заявок или опросы, обзвон клиентов или кандидатов на работу. Сам ИИ работает на нейронных сетях, которые задают команды для робота. По результатам исследований, выполненных разработчиками, около 96% людей, которые общались с голосовым роботом, думали, что общаются с живым человеком.

Инженеры планируют запустить в начале 2020 года Dasha-приложение для фильтрации звонков, выполняемых роботом, которое будет невосприимчиво к спаму, в том числе и распространяемому людьми. К 2022 году ученые планируют научить Dasha новым функциям, таким, например, как набор текста на естественном языке, а к 2025 году - создать автономный искусственный интеллект, встраиваемый в любое устройство.