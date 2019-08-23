Ученые разрабатывают светящиеся белки для поиска раковых клеток в организме

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Международная группа исследователей, в которую вошли представители Сибирского федерального университета (СФУ, Красноярск), разрабатывает специальные белки, способные в составе медицинских препаратов определять в организме раковые клетки и сигнализировать о них свечением под лучами ультрафиолетовой лампы или лазера. Об этом в пятницу ТАСС сообщили в пресс-службе университета.

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Авторы исследования работают над созданием особых фотопротеинов, которые могут выполнять функции "фонарей" в составе препаратов, вводимых в организм человека. При определении раковых клеток препаратами-маркерами фотопротеины будут светиться в лучах направленной на область исследования ультрафиолетовой лампы или лазера. Это позволит сделать метастазы и границы опухолей четко очерченными для хирургов при операциях, таких как удаление опухолей мозга. Роль оболочки в фотопротеинах играют белковые клетки, а центром выступают светящиеся в красном диапазоне молекулы.

"У хирурга появится высокоизбирательный и быстрый инструмент, чтобы при проведении оперативного лечения бережно отнестись к здоровым тканям и удалить полностью лишь те, что поражены недугом", - сообщили ТАСС в пресс-службе СФУ.

Белки, служащие оболочкой для фотопротеинов, могут быть созданы как на основе искусственных компонентов, синтезированных в лаборатории, так и естественных - в этой роли может выступать белок моллюсков. Сейчас авторы исследования пытаются определить белок с лучшими свойствами.

"Генная инженерия пока что является дорогим удовольствием, и, чтобы не тратить трудовые и временные ресурсы, целесообразно вначале теоретически предсказать кандидатов для последующего эксперимента. Нужно посчитать, а затем экспериментально определить в доклинических испытаниях лучшие образцы", - сказал ТАСС участник научной работы Феликс Томилин, доцент кафедры физической и неорганической химии Института цветных металлов и материаловедения СФУ.

В состав международной группы ученых также вошли представители Института физики имени Л.В. Киренского СО РАН, Института биофизики СО РАН и Пекинского педагогического университета (College of Chemistry, Beijing Normal University). Исследование поддержано грантом Российского фонда фундаментальных исследований.