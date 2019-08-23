Российские и шведские ученые разработали биокомпозиты на основе паутины

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 августа. /ТАСС/. Ученые из университетов ИТМО (Санкт-Петербург) и SLU University (Уппсала, Швеция) разработали биокомпозиты на основе протеинов природной паутины. Полученные волокна можно использовать для визуализации биоматериалов неинвазивным способом, сообщили в пятницу в пресс-службе ИТМО.

"Ученые Университета ИТМО в сотрудничестве с коллегами из SLU University разработали биокомпозиты на основе протеинов природной паутины и оптически активных наночастиц. Главная особенность материала - комбинация свойств натуральных шелковых волокон и неорганических синтетических частиц", - сообщается на сайте ИТМО.

В пресс-службе пояснили, что паутина обладает высокой прочностью и эластичностью, она биосовместима, а белки в составе паутины генетически адаптивны. Это делает паутину перспективным материалом для использования в медицине - в хирургии и трансплантологии. В зависимости от того, какими наночастицами модифицирована паутина, функциональным гибридным материалам возможно придать новые свойства, необходимые в конкретной области применения, отмечают в университете.

"Полученные композитные волокна можно использовать в качестве высокочувствительного визуализирующего материала, используя эффект апконверсии. Он открывает возможность для детектирования и визуализации биоматериалов неинвазивным способом в режиме реального времени. Эффект апконверсии позволяет передавать низкоэнергетичное излучение безопасного для живых организмов из ближней инфракрасной области в высокоэнергетичное излучение в видимом диапазоне света", - пояснили в ИТМО.

Специально для исследования и разработки новых материалов в международной лаборатории SCAMT был создан инсектарий, где живут порядка 60 пауков двух видов - Linothele fallax и Holothele incei. Как поясняют исследователи, эти виды пауков были выбраны прежде всего благодаря объемам производимой ими паутины.

Работа по созданию новых биокомпозитов на основе паутины выполняется в рамках Президентской программы исследовательских проектов Российского научного фонда.