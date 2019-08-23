Лучшие исследования ученых РФ и ЕС получат гранты до 15 млн рублей от Минобрнауки

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Лучшие исследования ученых РФ, выполняемых совместно с научно-исследовательскими организациями и университетами стран-членов ЕС, получат гранты до 15 млн рублей на два года. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 23 сентября, сообщила в пятницу пресс-служба Министерства науки и высшего образования РФ.

"Минобрнауки объявляет о проведении открытого конкурса. <...> Предмет конкурса: отбор проектов, направленных на проведение исследований по приоритетным направлениям с участием научно-исследовательских организаций и университетов стран-членов ЕС в рамках многостороннего сотрудничества в программе "Горизонт 2020" на 2018-2020 годы, включая инициативы ЭРА-НЕТ", - говорится в сообщении.

"Горизонт 2020" - крупнейшая в истории ЕС программа по исследованиям и инновациям с бюджетом около €80 млрд на 2014 по 2020 годы. В ней выделяют три области: передовая наука, которая включает, например, технологии будущего и развитие инфраструктуры для науки. Индустриальное лидерство, что предполагает развитие приоритетных направлений промышленных технологий, среди которых IT, нанотехнологии, современные материалы, биотехнологии, космос. И третья область - социальные вызовы, в том числе в сфере здоровья, демографии, энергетики, климата и так далее.

Согласно условиям конкурса Минобрнауки, проект должен выполняться совместно с организациями из стран-членов ЕС и ассоциированных стран в рамках международного консорциума. Российские победители конкурса получат на исследование грант до 15 млн рублей на 2019-2020 годы. Иностранные партнеры получат эквивалентное финансирование в своих организациях.

Объем общего финансирования всех проектов-победителей со стороны Минобрнауки составит 180 млн рублей. Планируется поддержать не менее 12 исследований. Экспертиза заявок, допущенных к участию в конкурсе, будет проведена в срок, не превышающий 30 рабочих дней, начиная с 27 сентября. Информация об итогах конкурса будет размещена на официальном сайте Минобрнауки России.