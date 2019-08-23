Круглогодичные дома для арктических и труднодоступных зон заповедников появятся на Таймыре

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Четыре "горных модуля", представляющих собой компактные жилые дома, предназначенные для комфортного проживания исследователей в суровых климатических условиях, появятся на Таймыре. Модули станут опорными пунктами в изучении Арктики, увеличив не только время пребывания здесь людей, но и расширив границы, доступные для ученых, сообщается на сайте Объединенной дирекции заповедников Таймыра.

"В распоряжение Объединенной дирекции поступили сборные мобильные конструкции - "Горные модули", которые предполагается разместить в самых труднодоступных заповедных местах <...> Эти модульные опорные пункты станут универсальными объектами для работы не только сотрудников охраны, но и ученых. Теперь сотрудники дирекции и приглашенные специалисты смогут значительно расширить не только изучаемую площадь, но и время пребывания в труднодоступных заповедных местах Таймыра", - говорится в сообщении.

Модульные дома обеспечивают комфортное размещение людей при температуре до минус 45 градусов и силе ветра до 35 м/с. Каждый из них предназначен для восьми человек. "В комплектации изделий есть не только печи, но и светильники, прожекторы, аккумуляторы, солнечные батареи даже отдельно стоящие туалеты в виде чума", - отмечается в сообщении. Доставить дома планируется с помощью малой авиации до конца сентября.

Первый из четырех модулей установят в лесу Ары-Мас заповедника Таймырский, самого северного леса в мире (расположен за 72 градусом северной широты, в мире больше нет лесов дальше 68 параллели). В лесу площадью всего 156 кв. км (около 20 км в длину и 4 км в ширину) живут около 90 видов птиц.

"Еще один модуль станет заповедным кордоном в бухте Медуза на территории Большого Арктического заповедника. Там круглый год будут нести дежурство госинспекторы. Этот модуль, размещенный в самом жестком климате, станет показательным. В течение зимы мы проверим его качества, чтобы в дальнейшем корректировать свойства подобных изделий для наших условий. Это необходимо для расширения нашего присутствия в Арктике", - уточнили в дирекции.

Третий модуль будет размещен у реки Курейка, где будет дежурить государственные инспекторы. Второй - в Пуринском заказнике, где кроме инспекторов работают ученые.