Ученые ускорили регенерацию плоских червей при помощи наночастиц

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС /. Российские ученые доказали, что наночастицы церия способны ускорять отрастание у плоского червя утраченной части тела. Полученные сведения помогут в разработке нового класса регенеративных (ранозаживляющих) препаратов для лечения травм, ожогов и повреждений кожных покровов, сообщила в пятницу пресс-служба одного из участников исследования Института теоретической и экспериментальной биофизики РАН.

"Ученые из Пущино и Москвы исследовали влияние наночастиц церия на скорость регенерации плоских червей. Данный тип наночастиц обладает антиоксидантной и противоспалительной активностью, и как выяснилось, способен ускорять отрастание у плоского червя утраченной части его тела. Детальное изучение свойств этого материала приблизит ученых к созданию на его основе нового класса регенеративных [ранозаживляющих] препаратов для лечения травм, ожогов и различных повреждений кожных покровов", - говорится в сообщении.

Наноматериалы, ввиду их уникальных характеристик, все шире используются в лечении и диагностике многих социально-значимых заболеваний, среди которых первое место занимают онкологические. Однако все их возможности до конца не изучены.

Группа российских биофизиков и химиков изучила влияние наночастиц диоксида церия - соединение, которое давно нашло свое применение в промышленности, например в структуре кислородных датчиков, или катализаторов - на плоских пресноводных червях планариях. Как установили ученые, в форме наночастиц у диоксида церия появляется уникальная биологическая активность, которая оказывает значительное влияние на процессы деления клеток и заживление ран.

"Такие наночастицы на 40% ускоряют процесс отрастания головы, а также активируют стволовые клетки планарий. Это стимулирует миграцию стволовых клеток в зону повреждения и параллельно активирует экспрессию генов, ответственных за процессы регенерации", - сообщил соавтор статьи, научный сотрудник лаборатории роста клеток и тканей Института теоретической и экспериментальной биофизики РАН Антон Попов, слова которого приводятся в сообщении.

Как считают ученые, обнаруженные свойства наночастиц диоксида церия в будущем позволят найти применение в разработке нового класса раневых покрытий, противоожоговых препаратов и передовых технологий для клеточной биологии и регенеративной медицины. Работа поддержана грантами Российского фонда фундаментальных исследований и частично выполнена по заданию фундаментальных исследований Института общей и неорганической химии им. Курнакова.