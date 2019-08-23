Ученые из Санкт-Петербурга разработали портативный томограф

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 августа. /ТАСС/. Ученые из Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета (СПбГЭТУ "ЛЭТИ") разработали малогабаритный томограф, который может использоваться в работе пожарной испытательной лаборатории и для исследований лекарственных препаратов. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба городского комитета по науке и высшей школе.

"Ученые СПбГЭТУ "ЛЭТИ" создали портативный томограф для изучения структуры и строения различных предметов, а также мелких лабораторных животных. Мини-томограф нового класса позволит решить большинство задач в научной и промышленной сферах, посильных лишь зарубежным крупногабаритным системам рентгеновского контроля. Его основные преимущества по сравнению с зарубежными аналогами - малые габариты, высокая информативность, низкое энергопотребление и доступная цена", - говорится в сообщении.

Портативный прибор весит не более 250 кг, что облегчает его транспортировку. "Мы разработали полный комплект технических средств рентгеновской томографии высокого разрешения, включая специализированное программное обеспечение. В основе технологии - использование микрофокусной трубки, которая позволяет обеспечить высокую резкость изображения", - цитирует пресс-служба заведующего кафедрой электронных приборов и устройств университета Николая Потрахова.

Как отметили в комитете, университетская разработка уже используется в пожарной испытательной лаборатории управления МЧС по Санкт-Петербургу. На аппарате исследуют вещественные доказательства, изъятые с мест пожаров. Также прибор может использоваться для доклинических исследований лекарственных препаратов, чтобы получить доказательства их безопасности, качества и эффективности.

Вместе с томографом ученые разработали специальную компьютерную программу для реконструкции трехмерного изображения. В отличие от рентгеновской съемки, изображение не формируется на пленке, а реконструируется. "Компьютер позволяет выудить информацию, отрисовать весь объем объекта, а потом уже под любым углом рассмотреть", - отметил Потрахов. Эту разработку сейчас используют петербургские музеи для исследования различных объектов - костей и предметов искусства, для определения их подлинности, правильного выбора техники реставрации.

"Современная разработка ученых петербургского вуза призвана улучшить жизнь миллионов людей и обеспечить присутствие РФ в числе пяти ведущих стран мира, осуществляющих научные исследования и разработки в областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития. Именно на это направлен национальный проект "Наука", - отметили в комитете.