В Кении получен генетический материал для воссоздания северного белого носорога

ПРЕТОРИЯ, 24 августа. /Корр. ТАСС Виталий Макарчев/. Группе специалистов удалось получить в природном заповеднике "Ол Педжета" в Кении полноценные яйцеклетки у двух последних сохранившихся на Земле особей северного белого носорога - самок Наджин и Фату. Об этом сообщила в пятницу мультимедийная корпорация Би-би-си со ссылкой на кенийские власти.

"Нынешний успех международного коллектива ученых стал важной вехой в деле сохранения исчезающих видов животных", - заявил министр туризма и дикой природы Кении Наджиб Балала.

Взятый генетический материал - а от каждой самки получено по пять ооцитов - уже отправлен в Италию в научный центр "Авантеа", где ученые попытаются в лабораторных условиях репродуцировать северного белого носорога.

Наджин и Фату родились в зоопарке "Двур-Кралове" на севере Чехии в 30 км от города Градец-Кралове. В надежде получить от них потомство было принято решение перевести самок носорога в Кению. С момента прибытия в 2009 году в заповедник "Ол Педжета" Наджин и Фату живут под круглосуточным наблюдением специалистов и охраны.

Смерть последнего самца

Последний в мире самец этого семейства носорогов по кличке Судан умер в возрасте 45 лет в "Ол Педжета" весной минувшего года. Как указывают ученые, по биологическим параметрам его возраст соответствовал на момент смерти 100 человеческим годам. У Судана был взят необходимый генетический материал, который сейчас ученые собираются использовать для оплодотворения полученных у Наджин и Фату яйцеклеток.

В распоряжении специалистов есть и еще репродуктивный генетический материал от трех других самцов северного белого носорога, который хранится в замороженном виде. Однако в итальянской лаборатории будет использован материал только от двух самцов, включая Судана, для оплодотворения яйцеклеток Наджин, которой 30 лет, и ее 19-летней дочери Фату. Необходимость изъятия у них яйцеклеток вызвана тем, что ни одна из этих самок не может довести беременность до конца по медицинским причинам.

"Проведенная в Кении операция означает, что репродукция северного белого носорога in vitro (в пробирке), чего никогда не было в прошлом, впервые стала подлинной реальностью", - заявил сотрудник лаборатории "Авантеа" Чезаре Галли.

После оплодотворения эмбрионы северного белого носорога пересадят для вынашивания самке ближайшего родственного подвида - южного белого носорога.

Альтернативные варианты

Ряд экспертов скептически относятся к этому проекту, указывая, что, если детеныши северного белого носорога и появятся, они будут ближайшими родственниками. А отсутствие у них генетического разнообразия, по мнению сторонников данного подхода, не гарантирует жизнеспособность подобных биологических организмов.

Некоторые ученые из этой группы поддерживают альтернативный вариант частичного сохранения северного белого носорога - смешение его генетического материала с материалом южного белого носорога. Именно это и было сделано в 2018 году, когда специалисты объявили о появлении первого гибридного эмбриона этих двух подвидов носорогов. Сейчас данные эмбрионы находятся в замороженном состоянии.

Путь к грани исчезновения

Современная наука считает, что северный белый носорог представляет собой особый подвид. Еще в 60-х годах прошлого века их поголовье в ареале традиционного обитания - верховьях Нила достигало 20 тыс. Эти животные жили на территории современных Южного Судана, Уганды, Центрально-Африканской Республики и Демократической Республики Конго. Однако к началу нынешнего тысячелетия они были истреблены, и в 2008 году браконьеры убили последних северных белых носорогов, которые жили в условиях дикой природы.

В настоящее время на Земле существует пять видов носорогов, они обитают на двух континентах - в Африке и Азии. Одной из главных причин убийства этих животных браконьерами является поверье, что их рог способен вылечивать от многочисленных заболеваний, а также возвращать людям молодость. Особенно широко эти представления распространены в странах Азии.

Современные виды носорогов появились на Земле 26 миллионов лет назад. В середине XIX века только в Африке их численность превышала 1 млн особей. На текущий день количество всех видов составляет около 30 тыс.