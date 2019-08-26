Археологи обнаружили на Кубани два семейных погребения периода античности

КРАСНОДАР, 26 августа. /ТАСС/. Участники Фанагорийской археологической экспедиции обнаружили на Таманском полуострове (Краснодарский край) хорошо сохранившийся склеп, где захоронена семья богатого воина, а также саркофаг, в котором покоились женщина с младенцем, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе фонда "Вольное дело", поддерживающего экспедицию.

"Среди самых интересных находок 2019 года - семейные захоронения II и V веков нашей эры <…> Последние недели лета подарили из самых интересных находок сезона полностью уцелевшую усыпальницу V века нашей эры. Ее обнаружили на территории Восточного некрополя Фанагории. Склеп расположен на глубине более 5 м, в нем похоронена семья из пяти человек: двое взрослых и трое детей", - рассказала представитель пресс-службы.

Она уточнила, что, по мнению ученых, мужчина был воином - на это указывает найденная на теле портупея с серебряными пряжками и серебряные застежки для шпор, которые сохранились на ногах. "Женщина, видимо, была облачена в дорогое одеяние - ворот ее платья обшит хорошо сохранившимся поясом из золота. Вместе с родителями похоронены два мальчика пяти-семи лет и двухлетний малыш. Причина одновременной гибели фанагорийского семейства остается загадкой - специалисты предполагают, что она могла быть связана с эпидемией или стать результатом нападения на Фанагорию кочевых племен", - пояснила собеседница.

В фонде отметили, что особенную ценность для археологов представляет то, что в склепе остались нетронутыми все погребения и инвентарь. Гораздо чаще ученые находят уже разграбленные захоронения.

"Также в этом сезоне археологи обнаружили саркофаг II века нашей эры. В нем покоилась женщина, прижимающая к себе девочку-младенца. Архитектура склепа и богатые украшения саркофага говорят о высоком социальном положении погребенных. Одновременно погибшие мать и дочь также могли стать жертвами одного из вражеских набегов - Фанагория часто страдала от них в период Великого переселения народов", - добавили в пресс-службе.

По данным фонда, в этом полевом сезоне раскопки проводились в Верхнем и Нижнем городе Фанагории, на территории Восточного и Западного некрополей, а также в затопленной морем части города. За сезон в работе экспедиции приняли участие около 250 человек - сотрудники научных и учебных центров, студенты и волонтеры. В этом году в экспедиции побывали ученые из Франции и Болгарии.

О Фанагории

Фанагория - античный город, основанный в VI веке до нашей эры на Таманском полуострове. Позднее стал столицей азиатской части Боспорского царства, созданного греками на основе городов-колоний на берегах Черного и Азовского морей. В IV веке нашей эры греков с территории Таманского полуострова изгнали воинственные племена гуннов.

Археологические раскопки на территории древнего города ведутся с XIX века, в настоящее время они проводятся ежегодно, Фанагорию изучают ученые разных специализаций.

В 2012 году при поддержке фонда Олега Дерипаски "Вольное Дело" на Тамани был создан научно-исследовательский центр, также финансируется работа Фанагорийской археологической экспедиции.