На Кубани при раскопках обнаружили фрагмент античной вазы с изображениями богов

КРАСНОДАР, 26 августа. /ТАСС/. Археологи при раскопках древнего города Фанагория на Таманском полуострове (Краснодарский край) обнаружили фрагмент вазы античного периода, на которой изображены древнегреческие боги Гермес и Афродита. Предположительно, над ней работал один из известных мастеров древности, сообщили ТАСС в пресс-службе фонда "Вольное дело", поддерживающего Фанагорийскую археологическую экспедицию.

"В Верхнем городе (участок раскопок Фанагории, расположенный на холме в отдалении от моря - прим. ТАСС) был найден фрагмент расписной вазы с изображениями бога торговли Гермеса и богини красоты Афродиты. Ваза расписана в так называемом строгом стиле, что позволяет датировать находку V веком до нашей эры", - сказали в пресс-службе.

Собеседница уточнила, что высокое качество росписи и стиль указывают на то, что над вазой работал один из великих мастеров античности. Позднее ученые надеются установить, кто именно ее изготовил.

В пресс-службе добавили, что фрагмент вазы, как и другие находки сезона, передан для изучения в фонд историко-археологического музея-заповедника "Фанагория".

Фанагория - античный город, основанный в VI веке до нашей эры на Таманском полуострове. Позднее стал столицей азиатской части Боспорского царства, созданного греками на основе городов-колоний на берегах Черного и Азовского морей. В IV веке нашей эры греков с территории Таманского полуострова изгнали воинственные племена гуннов.

Археологические раскопки на территории древнего города ведутся с XIX века, в настоящее время раскопки проводятся ежегодно, Фанагорию изучают ученые разных специализаций. В 2012 году при поддержке фонда Олега Дерипаски "Вольное Дело" на Тамани был создан научно-исследовательский центр, также финансируется работа Фанагорийской археологической экспедиции.