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В США впервые вырастили в лаборатории исчезающий вид кораллов

Модифицированная генетическая структура должна позволить искусственно выращенным кораллам лучше адаптироваться к происходящим в природе изменениям, считают исследователи

НЬЮ-ЙОРК, 26 августа. /ТАСС/. Исследователям в США впервые удалось вырастить исчезающий вид атлантического коралла в искусственных условиях. Как сообщило агентство Reuters, в проведенном в штате Флорида эксперименте были использованы технологии, с помощью которых ранее британские ученые добились размножения в лаборатории 18 видов тихоокеанского коралла.

Полученный опыт планируется применить при восстановлении находящейся у флоридского побережья одной из крупнейших в мире колоний кораллов, которая разрушается под воздействием климатических изменений и загрязнения окружающей среды. В 2014 году ученые зафиксировали, что эти организмы не способны противостоять поразившей их эпидемии, и колонии грозит в ближайшие годы полное исчезновение.

"Это настоящий прорыв в деле спасения кораллов не только во Флориде, но и во всем мире", - приводит агентство слова биолога Кери О'Нил из морской лаборатории в Аполло-Бич во Флориде. По ее словам, модифицированная генетическая структура должна позволить искусственно выращенным кораллам лучше адаптироваться к происходящим в природе изменениям. "Мы скрестили в лабораторных условиях различные виды кораллов, что никогда бы не произошло в дикой природе", - добавила биолог.

Во время эксперимента были обеспечены условия, наиболее близкие к естественным. Исследователи учли сезонные изменения температуры воды, силу течения, а также использовали приборы для имитации рассвета и заката, лунных циклов.

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