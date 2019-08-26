Российские специалисты отправятся на вторую съемку памятников Пальмиры через полмесяца

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Российские специалисты, которые во главе с заместителем директора Института истории материальной культуры (ИИМК) РАН Натальей Соловьевой создают 3D-модель современного состояния Пальмиры, отправятся в Сирию примерно через две недели. На руинах древнего города, который за последние четыре года дважды пострадал от террористов, россияне планируют заснять памятники, поврежденные за время последнего захвата этого района боевиками, сообщила Соловьева в понедельник ТАСС.

"Поездка состоится в ближайшие две недели, точная дата будет определена, как только будет получено официальное разрешение от Министерства культуры Сирии. Для того, чтобы наша 3D-модель была актуальной, нам нужно доснять то, что было разрушено боевиками во время второго захвата", - сказала Соловьева, которая также является руководителем проекта "Геоинформационная система "Пальмира во времени и пространстве".

По ее словам, полевые работы займут "максимум неделю". В Пальмиру отправятся специалисты ИИМК РАН, сотрудники Государственного Эрмитажа, представители компании, которая будет проводить съемку с беспилотников, и архитектурной мастерской Максима Атаянца, в задачи которой входит фотографирование руин храма Бэла (который запрещенная в РФ группировка "Исламское государство" уничтожила в августе 2015 года).

О намерении российских ученых провести вторую фотосъемку в Пальмире стало известно по итогам встречи Соловьевой и главы Генерального департамента музеев и древностей Сирии Махмуда Хамуда. На переговорах в Дамаске шла речь о том, что российские специалисты будут помогать сирийским коллегам планировать восстановление памятников Пальмиры.

Пальмира - один из богатейших городов поздней античности в оазисе Сирийской пустыни между Дамаском и рекой Евфрат, в 240 км к северо-востоку от сирийской столицы. Руины Пальмиры внесены в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Боевики запрещенной в России группировки "Исламское государство" захватывали город дважды - в мае 2015 года и в декабре 2016-го. За это время они успели разрушить ряд памятников, в том числе Триумфальную арку, центральную часть амфитеатра, статую Льва Аллата, храмы Бэла и Баалшамина.

Российские специалисты из Эрмитажа и еще нескольких учреждений культуры включились в работу по сбору материалов о памятниках Пальмиры для их возможной реставрации. В сентябре 2016 года команда исследователей из Санкт-Петербурга под руководством замдиректора ИИМК РАН Натальи Соловьевой организовала экспедицию в Пальмиру, чтобы зафиксировать масштаб разрушений, провести фотосъемку и создать 3D-модель архитектурно-ландшафтного комплекса. Эта модель, на создание которой ушло около года, содержит самую полную и актуальную информацию о состоянии древнего города. В этом году российские археологи планируют провести новую фотосъемку объектов всемирного наследия в Пальмире для того, чтобы дополнить 3D-модель.