РКК "Энергия" организует для посетителей МАКС виртуальную прогулку в открытом космосе

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Ракетно-космическая корпорация (РКК) "Энергия" организует для посетителей Международного авиационно-космического салона виртуальную прогулку в открытом космосе с помощью 3D-симулятора. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в понедельник на сайте РКК.

"Посетители стенда РКК "Энергия" также смогут побывать на виртуальной прогулке в открытом космосе с помощью специального ЗD-симулятора внекорабельной деятельности", - отмечается в сообщении.

Также корпорация представит спускаемый аппарат "Союз ТМА-13", масштабные модели МКС, модели пилотируемого транспортного корабля нового поколения, перспективной ракеты "Союз-5" и носителя сверхтяжелого класса, а также космического аппарата дистанционного зондирования Земли.

МАКС-2019 пройдет в подмосковном Жуковском с 27 августа по 1 сентября. Участие в салоне подтвердили 827 компаний из 33 стран, в том числе 184 иностранные компании.