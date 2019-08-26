Ученые смогли искусственно оплодотворить яйцеклетки самок северного белого носорога

ПРЕТОРИЯ, 26 августа. /ТАСС/. Семь яйцеклеток, полученных на минувшей неделе у двух последних на Земле самок северного белого носорога, подверглись в лаборатории искусственному оплодотворению. Об этом сообщило в понедельник агентство Reuters со ссылкой на заявление группы ученых, работу которых координировал берлинский Институт исследований зоологии и дикой природы им. Лейбница.

"Сделан очередной важный шаг к созданию жизнеспособных эмбрионов, которые могут быть пересажены для вынашивания самке близкого подвида - южного белого носорога", - цитирует агентство проводивших нынешнюю операцию ученых. По мнению специалистов, результаты проведенных работ дают надежду на возрождение исчезающих видов животных.

Мужской биологический материал для нынешнего осеменения хранился все это время в замороженном виде. Он был взят у четырех самцов северного белого носорога, последний из которых умер в минувшем году в Кении.

Полноценные яйцеклетки были получены у самок Наджин и Фату, которые находятся в кенийском природном заповеднике Ol Pejeta.

Современная наука считает, что северный белый носорог представляет собой особый подвид носорогов. Еще в 60-х годах прошлого века их поголовье в ареале традиционного обитания - верховьях Нила - достигало 20 тыс. Эти животные жили на территории современных Южного Судана, Уганды, Центральной африканской республики и Демократической республики Конго. Однако к началу нынешнего тысячелетия они были истреблены, а в 2008 году браконьеры убили последних северных белых носорогов, которые жили в условиях дикой природы.