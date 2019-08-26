Ученые создали высокоточный экспресс-метод определения примесей в продуктах

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Специалисты Уфимского государственного нефтяного технического университета (УГНТУ) и Университета города Перуджа (Италия) разработали высокоточный экспресс-метод определения содержания побочных веществ и нежелательных примесей в пищевых продуктах. Уникальность разработки в том, что она позволяет надежно определить в одном эксперименте широкий ряд примесей и загрязнителей, сообщила в понедельник пресс-служба Минобрнауки РФ.

"Ученые УГНТ и Университета города Перуджа разработали высокоточный экспресс-метод определения содержания побочных веществ и нежелательных примесей в пищевых продуктах. По мнению ученых, в перспективе широкое применение совместно созданной методики позволит исключить попадание на прилавки товаров с высоким содержанием нитратов и других токсичных веществ", - говорится в сообщении.

Экспресс-метод, как пояснили разработчики, создан на основе высокоэффективной жидкостной хроматографии, то есть одного из эффективных методов разделения сложных смесей веществ. В сочетании с методами молекулярной спектроскопии, которая используется для определения состава исследуемых веществ.

В результате, экспресс-метод российских и итальянских ученых позволяет оперативно - за 2-8 часов - и надежно детектировать побочные вещества, а именно: замещенные фенолы (включая хлорфенолы), ароматические амины и ряд сульфидов. Эти побочные продукты или примеси могут вызывать обострения хронических болезней желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), снижают общий иммунитет и ускоряют процессы старения.

Уникальность разработанного метода, по мнению ученых, и его преимущество перед аналогами заключается в том, что созданы новые аналитические реагенты, которые позволяют надежно определить в одном эксперименте широкий ряд примесей и загрязнителей. Исследователи рассчитывают, что их метод найдет широкое применение в практических стандартных тестах и будет востребован при определении качества пищевых, фармацевтических и косметических продуктов.