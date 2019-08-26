В Тюменской области выделят гранты до 150 млн рублей лучшим ученым

ТАСС, 26 августа. Лучшие ученые с мировым именем смогут получить гранты до 150 млн рублей для проведения исследований в Западно-Сибирском межрегиональном научно-образовательном центре (НОЦ), который создается в рамках нацпроекта "Наука". Об этом сообщил в ходе заседания Совета научно-образовательных центров мирового уровня губернатор Тюменской области Александр Моор.

Создание Западно-Сибирского НОЦ инициировали губернаторы Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (ХМАО), Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО). Основная цель НОЦ - переход от ресурсной экономики к экономике знаний. Исследования и разработки на базе центра должны обеспечить инвестиционную привлекательность регионов, рост человеческого капитала и уровня жизни людей.

"Мы предлагаем в целях привлечения в наши регионы выдающихся ученых запустить программу региональных мегагрантов. Это инициатива Тюменской области, [цель которой] на пятилетний срок привлечь выдающихся мировых лидеров. Сумма гранта будет до 150 млн рублей. [Финансирование будет предоставляться] с определенными обязательствами со стороны ученого: это время нахождения в РФ, количество научных публикаций и создание команды молодых исследователей не менее 15 человек", - сказал Моор.

Помимо этого, по его словам, и в ХМАО, и в Тюмени будут формироваться студенческие кампусы вокруг университетов для создания необходимой среды, чтобы могли приезжать студенты из других регионов, государств, "и были комфортные условия для привлекаемых преподавателей и исследователей".

Основными направлениями исследований и деятельности Западно-Сибирского межрегионального НОЦ станут Арктика, цифровая трансформация нефтегазовой индустрии, биологическая безопасность человека, животных и растений, а также индивидуализация в образовании.

Заключено 18 трехсторонних соглашений с ведущими университетами и научно-исследовательскими институтами, организациями реального сектора экономики. В число партнеров центра входят Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Уральский государственный лесотехнический университет, Институт молекулярной биологии им. Энгельгардта, Всероссийский научно-исследовательский институт защиты растений, Институт биомедицинской химии им. Ореховича РАН, а также крупные индустриальные компании: "Сибур", "Газпром нефть", "УГМК-Агро" и другие.

О НОЦ

Одной из задач нацпроекта "Наука" является создание в РФ сети из 15 НОЦ. Минобрнауки поручено к 15 сентября представить на рассмотрение в президиум Совета по стратегическому развитию и нацпроектам программы развития пяти НОЦ, созданных в Пермском крае, Белгородской, Кемеровской, Нижегородской и Тюменской областях.

Согласно целям нацпроекта "Наука", в 2024 году Россия должна войти в пятерку ведущих стран, осуществляющих научные исследования и разработки в областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития. Должны быть созданы привлекательные условия для работы в РФ российским и зарубежным ведущим ученым, а также молодым перспективным исследователям, увеличены внутренние затраты на научные исследования и разработки. В частности, нацпроект предусматривает обновление не менее чем на 50% приборной базы ведущих организаций, выполняющих научные исследования и разработки.