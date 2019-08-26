В Приморье ученые нашли новый вид древней керамики

ТАСС, 26 августа. Ученые Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) вместе с коллегами из Института истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН нашли в Приморье новый вид древней керамики. Открытие поможет в изучении сложной картины взаимодействия различных культурных традиций в регионе в период появления первых металлов - бронзы и железа, сообщили в понедельник в пресс-службе ДВФУ.

"Во время раскопок на памятнике "Черепаха 7", который расположен на северном побережье Уссурийского залива и относится к янковской культуре Южного Приморья (рубеж II-I - первая половина I тыс. до н. э.), археологи ДВФУ вместе со специалистами Института истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН впервые обнаружили новую керамику, не относящуюся к янковской гончарной традиции", - говорится в сообщении.

Ранее изученная янковская археологическая культура была распространена в южной части Приморского края (Дальний Восток), преимущественно вдоль морского побережья залива Петра Великого. И относится к эпохе раннего железа (IX-VIII-V вв. до н. э.). Гончарные изделия янковской культуры выполнены в теплой цветовой гамме.

Новая же находка - несколько археологически целых сосудов и около 500 фрагментов керамики - имеют темно-серый или черный цвет поверхности. Ученые дали название находке "черная серия". По их данным, она может относиться к периоду раннего палеометалла, то есть времени появления в Приморье первых бронзовых изделий (рубеж II-I - середина I тыс. до н. э).

"Некоторые внешние признаки керамики янковской традиции и найденной нами "черной серии", а также тот факт, что их обнаружили в одном керамическом комплексе, позволяют нам выдвинуть рабочую гипотезу о том, что различные культуры не только могли сосуществовать на юге Дальнего Востока в период рубежа II-I тыс. до н. э., но и влиять друг на друга, что проявляется в синкретизме гончарных традиций", - сказал один из участников исследования Евгений Никитин, слова которого приводятся в сообщении.

Археологи рассчитывают, что будущие исследования в этой области помогут продвинуться на пути к восстановлению сложной картины взаимодействия различных культурных традиций в период появления первых металлов - бронзы и железа - на территории Приморья. Такие исследования, как отмечается в сообщении, имеют большое значения для понимания процессов, происходивших в Приморье и на сопредельных территориях во II-I тыс. до н. э. Исследование выполнено при поддержке гранта Российского фонда фундаментальных исследований.