В РАН рассказали о борьбе с раком посредством клеток, помогающих опухоли расти

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Ученые Института общей физики им. Прохорова (ИОФ) РАН вместе с коллегами из Германии разрабатывают методы лечения онкологических заболеваний с помощью фотодинамической терапии и наночастиц, при которых клетки (макрофаги), помогающие опухоли расти, гибнут или перепрограммируются на разрушение злокачественных образований. Об этом сообщил во вторник ТАСС руководитель лаборатории лазерной биоспектроскопии ИОФ РАН, профессор Виктор Лощенов.

Макрофаги - это клетки иммунной системы, которые в нормальном состоянии выполняют в организме две основные функции: активируют иммунитет на борьбу с патогенами (поляризация макрофагов М1) или убирают фрагменты погибших микробов и клеток и запускают процесс восстановления разрушенных участков (поляризация макрофагов М2). Раковая опухоль привлекает макрофаги на свою сторону, после чего последние превращаются в опухоль-ассоциированный тип макрофагов - ТАМ (разновидность М2) - и начинают защищать ее от противовоспалительных макрофагов М1 и Т лимфоцитов, борющихся с раком.

"Макрофаги ТАМ помогают опухоли расти, создавать новые сосуды и метастазировать, оберегая новые опухолевые очаги от иммунитета. Без нейтрализации ТАМ во многих случаях нельзя вылечить рак. Мы изучаем способы распознавания "плохих" и "хороших" макрофагов и возможности воздействия на них таким образом, чтобы они или погибали, или переформатировались в воспалительные макрофаги типа М1, чья задача - убить опухоль", - пояснил Лощенов.

Исследователям ИОФ РАН совместно с коллегами из Института лазерной медицины (Ульм, Германия) удалось превратить макрофаги М2 в макрофаги поляризации М1 в эксперименте с образцами клеток. Ученые использовали наночастицы фотосенсибилизатора (вещества, увеличивающего чувствительность биологических тканей к свету) и подвергали клетки лазерному воздействию.

"Мы сравнили макрофаги до и после фотодинамической терапии с участием наночастиц. Есть предпосылки думать, что наночастицы фотосенсибилизаторов и лазерное излучение помогают "перевоспитывать" плохие макрофаги и меняют их поляризацию на М1 при небольших дозах фотодинамического воздействия или убивают их при высоких дозах", - сообщил ученый.

По данным авторов исследования, такой подход к терапии может быть эффективен в отношении 80% видов рака, в случае с которыми наличие опухолевых макрофагов уменьшает шансы больного на выздоровление. Исследование поддержано грантами Российского фонда фундаментальных исследований и Министерства науки и высшего образования РФ.