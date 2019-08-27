В Минобрнауки сообщили, что более 20 научных организаций должны вернуть в бюджет деньги

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Более 20 научных организаций и вузов, которые ранее получили финансирование в рамках федеральной целевой программы (ФЦП) по исследованиям и разработкам, должны вернуть в бюджет деньги в связи с досрочным расторжением соглашения или применением штрафных санкций. Суммы долга варьируются от 1 млн до 100 млн рублей, сообщили во вторник в пресс-службе Минобрнауки РФ.

"В соответствии с принятыми решениями (о досрочном расторжении соглашения о предоставлении субсидии или применении штрафных санкций) комиссиями Минобрнауки РФ по оценке исполнения получателями субсидий обязательств по соглашениям, выполняемым в рамках ФЦП "Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы", 23 получателя субсидии должны были осуществить полный или частичный возврат полученных ими в 2014-2018 годах средств субсидии", - говорится в сообщении.

Максимальная задолженность, по данным Минобрнауки, у Томского политехнического университета. Вуз должен вернуть в бюджет 100 млн рублей, выделенных на проведение прикладных научных исследований и экспериментальных разработок с целью создания установок газификации твердых топлив для энергетики и промышленности.

Задолженность Нижегородского государственного университета им. Н. И. Лобачевского составляет 50 млн рублей. Средства ученым были выделены на создание нейромобиля - нейропилотируемого транспортного средства для маломобильной граждан. Санкт-Петербургский государственный морской технический университет должен вернуть в бюджет более 41 млн рублей. Средства университету предоставлялись на разработку высокопроизводительных цифровых технологий изготовления корпусных конструкций транспортных средств из алюминиевых сплавов нового поколения.

Инжиниринговый центр Национального исследовательского ядерного университета (НИЯУ) МИФИ должен 37 млн рублей, выделенных на проект по разработке экспериментального образца имплантируемого ЭКГ-монитора, и 25 млн рублей - по разработке облачной нейросетевой технологии для системы обработки результатов электрокардиографических исследований. Сумму в 37 млн рублей должно вернуть в бюджет и ООО "Медицинские технологии". Средства были получены на разработку экспериментального образца имплантируемого биомедицинского сенсора для мониторинга артериального давления.

Также в число организаций, которые не погасили задолженность перед бюджетом, входят Центральный научно-исследовательский и опытно-конструкторский институт робототехники и технической кибернетики, Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, Институт биофизики клетки Российской академии наук (РАН), Рязанский государственный радиотехнический университет, Государственный оптический институт имени С. И. Вавилова, Балтийский федеральный университет им. Канта, МГУ им. Ломоносова и ряд других.

О ФЦП

ФЦП "Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы" - это увязанные по ресурсам и срокам осуществления комплексы научно-исследовательских, опытно-конструкторских, производственных, социально-экономических, организационных и других мероприятий, обеспечивающих решение целевых задач в области государственного, экономического и социального развития РФ.

Цель программы - формирование конкурентоспособного и эффективно функционирующего сектора прикладных научных исследований и разработок. Общий объем финансирования ФЦП на 2014-2020 годы составит почти 180 млрд рублей, из которых 32,8 млрд рублей - внебюджетные средства.