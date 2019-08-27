Снижение выбросов углекислого газа без ущерба росту экономики обсудят на конференции в ОАЭ

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Участники сессии "Глубокая декарбонизация: новые стратегии для нулевых выбросов углерода", которая состоится 9 сентября в рамках XXIV Всемирного энергетического конгресса (Абу-Даби, ОАЭ), обсудят возможность изменения энергетических систем в целях минимизации влияния на климат без ущерба экономическому росту. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе Ассоциации по развитию международных исследований и проектов в области энергетики "Глобальная энергия", которая участвует в конгрессе.

В Ассоциации напомнили, что мировое сообщество стремится к достижению нулевых выбросов углекислого газа в атмосферу в целях противостояния усугубляющемуся климатическому кризису. Однако многие страны боятся риска экономических потерь.

"Сокращение промышленного применения традиционных источников энергии становится сутью энергетической политики ведущих стран, глобальным трендом в развитии "зеленой" экономики. На пути к безуглеродному будущему многие эксперты делают ставку на увеличение использования возобновляемых источников энергии. Согласно прогнозам, к 2050 году в мире как минимум половина (возможно, до 70%) электроэнергии будет производиться за счет солнечной и ветроэнергетики. Также ряд экспертов отмечает тренд на повышение энергоэффективности традиционных систем и необходимость развития технологий улавливания и утилизации углерода", - отметили в пресс-службе Ассоциации.

По мнению лауреата премии "Глобальная энергия" 2012 года, члена Международного комитета по присуждению этой премии Роднея Аллама, новую жизнь можно дать и традиционным электростанциям, работающим на углеводородах, сделав их экологически абсолютно чистыми. Об этом он, в частности, расскажет на сессии "Глубокая декарбонизация: новые стратегии для нулевых выбросов углерода".

Достижение экологической чистоты ТЭЦ возможно благодаря разработанной им технологии - "циклу Аллама". Принцип действия данного цикла следующий: природный газ сжигается в камере сгорания с чистым кислородом под высоким давлением, а получившийся в результате реакции СО2 затем по замкнутому контуру проходит через специальную турбину и возвращается обратно в процесс. Углекислый газ здесь используется вместо пара в традиционных ТЭЦ, СО2 находится в так называемом сверхкритическом состоянии при высоких температуре и давлении. "Система имеет высокую степень захвата углерода - почти 100%. Дополнительным ее преимуществом является низкая себестоимость производства электричества, сравнимая со стоимостью выработки электроэнергии другими современными газовыми турбинами: около 6 центов за киловатт-час", - сообщили в пресс-службе "Глобальной энергии.

Выступление Аллама в сессии "Глубокая декарбонизация: новые стратегии для нулевых выбросов углерода" состоится в рамках официальной программы участия ассоциации по развитию международных исследований и проектов в области энергетики "Глобальная энергия" в XXIV Всемирном энергетическом конгрессе. Помимо выступления экспертов "Глобальной энергии" в деловой программе форума, ассоциация проведет собственную сессию "Миссия выполнима: "Глобальная энергия" как драйвер устойчивого развития для всех", а также представит участникам конгресса яркий и динамичный стенд.

Конгресс Мирового энергетического совета

Конгресс в Абу-Даби соберет на одной площадке ведущих лидеров мировой энергетики, представителей власти, бизнеса и научных деятелей для обсуждения наиболее важных тенденций индустрии. Ожидается, что в форуме примут участие 250 спикеров, 4 тыс. делегатов, 500 гендиректоров, более 50 министров, а общее число посетителей достигнет 15 тыс. человек.

Всемирный энергетический конгресс - международный съезд лидеров мировой энергетики, обсуждающий проблемы поддержания энергоресурсов и посвященный изучению наиболее важных тенденций топливно-энергетическом комплексе. Это мероприятие Мирового энергетического совета является крупнейшим и наиболее влиятельным событием в сфере энергетики, охватывающим все аспекты и новости отрасли. Следующий конгресс пройдет в 2022 году в Санкт-Петербурге.

Совместная работа ассоциации "Глобальная энергия" с организатором Всемирного энергетического конгресса - Мировым энергетическим советом (МИРЭС) началась в 2018 году. Признавая важность международного сотрудничества, стороны провели ряд переговоров по вопросам развития взаимовыгодного партнерства в целях устойчивого развития энергетики.

О "Глобальной энергии"

Ассоциация "Глобальная энергия" занимается развитием международных исследований и проектов в области энергетики при поддержке компаний "Газпром", "Сургутнефтегаз" и Федеральной сетевой компании Единой энергетической системы (ФСК ЕЭС). Ассоциация управляет Международной энергетической премией "Глобальная энергия", выступает организатором одноименного саммита, а также реализует международную молодежную программу.

Премия "Глобальная энергия" - международная награда за выдающиеся исследования и научно-технические разработки в области энергетики. С 2003 года ее лауреатами стали 39 ученых из 13 стран: Австралии, Австрии, Великобритании, Дании, Исландии, Канады, России, США, Украины, Франции, Швеции, Швейцарии и Японии. Премия входит в топ-99 самых престижных и значимых международных наград по данным Международной обсерватории IREG. В рейтинге престижности Международного конгресса выдающихся наград (ICDA) "Глобальная энергия" находится в категории "Мега-премии" за благородные цели, образцовую практику и общий призовой фонд.