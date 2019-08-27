Минобрнауки выделит 45 млн рублей на мониторинг выполнения программы по исследованиям

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Министерство науки и высшего образования РФ объявило конкурс, победитель которого получит до 45 млн рублей на два года на экспертно-аналитическое сопровождение и мониторинг выполнения мероприятий федеральной целевой программы (ФЦП) "Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы". Об этом сообщили во вторник в пресс-службе Минобрнауки РФ.

"Минобрнауки РФ объявляет о проведении открытого конкурса в электронной форме "Экспертно-аналитическое сопровождение и мониторинг реализации действующих соглашений в международной части работ, реализуемых совместно с иностранными партнерами в рамках ФЦП "Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы" в рамках мероприятия "Информационно-аналитическое обеспечение и мониторинг реализации мероприятий программ", - говорится в сообщении.

В конкурсе могут принять участие юридические лица, за исключением представителей малого предпринимательства или социально ориентированных некоммерческих организаций. Заявки принимаются до 13 сентября, победитель станет известен после 20 сентября 2019 года. Отмечается, что максимальная сумма контракта составит 45 млн рублей на 2019-2020 годы.

Среди критериев, по которым будут оцениваться заявки, в частности, квалификация руководителей и ключевых специалистов, которые будут выполнять мониторинг и аналитическую работу по выполнению ФЦП, наличие опыта в этой области, а также деловая репутация участника конкурса.

ФЦП "Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы" - это увязанные по ресурсам и срокам осуществления комплексы научно-исследовательских, опытно-конструкторских, производственных, социально-экономических, организационных и других мероприятий, обеспечивающих решение целевых задач в области государственного, экономического и социального развития РФ.

Цель программы - формирование конкурентоспособного и эффективно функционирующего сектора прикладных научных исследований и разработок. Общий объем финансирования ФЦП на 2014-2020 годы составит почти 180 млрд руб., из которых 32,8 млрд руб. - внебюджетные средства.